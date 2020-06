Euroopan uimavesiraportti: Suomen uimavedet ovat laadukkaita

Terveydenhuollon työntekijöiden osuus työikäisten koronatartunnoista on hieman koholla – aktiivinen testaus selittää osin ilmiötä 8.6.2020 12:03:42 EEST | Tiedote

Suomessa on todettu 8. kesäkuuta mennessä 7 001 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 5 599 on todettu työikäisillä ja niistä 949 terveydenhuollon työntekijöillä. Vuonna 2019 noin 7,4 prosenttia kaikista työikäisistä työskenteli terveyspalvelujen parissa. Terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustapauksista on korkeampi, noin 17 prosenttia. ”Korkeampaa osuutta selittää todennäköisesti se, että epidemian alkuvaiheessa testaus keskittyi matkailijoiden ohella erityisesti terveydenhuollon ammattilaisiin. Tällä hetkellä kaikki oireiset testataan matalalla kynnyksellä”, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen. Koronavirustartunnan saaneista terveydenhuollon työntekijöistä 8,4 prosenttia on ollut sairaalahoidossa. Tähän mennessä THL:n tartuntatautirekisteriin ei ole ilmoitettu vielä yhtään tapausta, jossa terveydenhuollossa työskentelevä henkilö olisi menehtynyt koronaviruksen takia. Kaikista todetuista tapauksista ei ole vielä saatavilla tarkkoja taust