Euroopan uimavesiraportti: Suomen yleisten uimarantojen vedet ovat puhtaita

Koronavilkku-sovelluksen toiminta on päättynyt - kiitos kaikille sovelluksen käyttäjille! 1.6.2022 09:47:55 EEST | Tiedote

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan Koronavilkku-sovelluksen käytöstä luovutaan 1.6.2022 alkaen. Tästä päivästä lähtien Koronavilkku ei enää varoita altistumisesta tai tallenna tietoja kohtaamisista. Sen avulla ei siis voi ilmoittaa tartunnasta. Sovelluksen käyttö on lopetettu pysyvästi ja sen voi poistaa puhelimesta. Sovelluksen käytöstä luovutaan, sillä nykyisen kaltaisessa epidemiatilanteessa Koronavilkun käytölle ei ole enää perusteita. Laajamittaisesta testauksesta on luovuttu monilla alueilla ja testausta kohdennetaan vain tiettyihin rajattuihin ryhmiin, kuten terveydenhuollon ammattilaisiin ja riskiryhmiin. Virallisesta testauksesta luopuminen on tarkoittanut myös sitä, ettei tartunnasta sovelluksella ilmoittamiseen tarvittavia avauskoodeja ole enää laajasti annettu. Koronavilkun 2,5 miljoonaa käyttäjää osallistuivat yhdessä koronaepidemian hidastamiseen Koronavilkku otettiin käyttöön Suomessa 31.8.2020. Sovellus rikkoi miljoonan latauksen rajan vain noin vuorok