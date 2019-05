Eurooppa-päivän vietto 9.5. käynnistää lähtölaskennan EU-vaaleihin

Torstaina 9. toukokuuta vietetään Eurooppa-päivää. Tapahtumat ympäri Suomen toimivat lähtölaukauksena EU-vaaleihin. Vaaleissa päätetään Euroopan kehityssuunta seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Eurooppa-päivän päätapahtuma järjestetään Helsingin Narinkkatorilla, jossa on ohjelmaa aamusta iltaan. Yle järjestää tapahtumalavalla Radio Suomen suorat EU-vaalitentit kahdessa osassa, kello 11.30-12.00 ja 12.15-13.00. Ylen ja Sanomien vaalikoneita esitellään kello 16.20-16.40.

Ylen lähetyksissä on tunnelmia torilta Radio Suomen iltapäivässä klo 14-18, suora tv-lähetys Narinkkatorilta kello 19-20.30 TV1:ssä ja Yle Areenassa sekä keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta kello 21-22.30 TV1:ssä ja Areenassa.

Eurooppanuoret julkistaa kello 18.15 Vuoden nuoren eurooppalaisen, jonka jälkeen somevaikuttaja Sauli Koskinen haastattelee tittelin voittajaa kello 18.20. Koskinen tutustui EU-asioihin ja äänestämisen merkitykseen Saulilla on asiaa -sarjaansa liittyvässä EU-jaksossa.

Illan taiteellisina päätähtinä esiintyvät kello 19 Paleface ja kello 20 Diandra. Koko päivän tarkempi ohjelma on julkaistu sivulla www.eurooppapaiva.fi.

Tapahtuman järjestävät Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, ulkoministeriön Eurooppatiedotus, Eurooppalainen Suomi ja Eurooppanuoret. Järjestäjien ja muiden sidosryhmien teltoilla on jaossa EU-tietoa ja materiaalia koko tapahtuman ajan. Tapahtuman mediakumppanina on Yleisradio. Narinkkatorin tapahtumassa ovat myös puolueet mukana vaalitelttoineen.

Tapahtumia muualla Suomessa:



Kajaani

Kajaanissa järjestetään muun muassa nuorten EU-vaalipaneeli, toritapahtuma sekä Yhteinen keittiö. Lisätietoa: https://www.kainuunliitto.fi/eurooppapaiva2019

Kankaanpää

Europe Direct Pohjois-Satakunnan infoständi Kankaanpään torilla klo 8.30-13.00. Jaossa ilmapalloja ja EU-tietoa!

Kotka



Viranomaiset Kotkan torilla -tapahtumassa klo 13-18 tarjolla ilmapalloja, kilpailuja, lelujenvaihtopiste, liikuntaa ja arpajaisia, EU-tietoa unohtamatta!

Kuopio



Europe Direct Kuopio tarjoaa Eurooppa-päivänä luontoseikkailun koko perheelle Scala Kuopiossa (Sali 2). Vedenneito-elokuvan näytön alkaa klo 17.30 ja torstaista 2.5. eteenpäin Kuopio-infossa (Alatorin kauppakeskus Apaja) on jaossa lippuja 170 nopeimmalle.

Seinäjoki



Seinäjoella on EU-vaalitori Keskustorilla klo 14-18 ja EU-vaalipaneeli klo 18.30 alkaen. Lisätietoa: https://www.epliitto.fi/euvaalit

Tampere



Tampereen Eurooppa-päivässä Vapriikissa ohjelmassa on tutustumista EU-rahoitteisiin hankkeisiin, puheenvuoroja ajasta ja ilmiöistä sekä EU-vaalipaneeli klo 14.30-16.30. Lisätietoa: https://www.pirkanmaa.fi/blog/2019/04/26/eurooppa-paiva-9-5-tampereella/

Turku



Schuman-seura yhteistyökumppaneineen järjestää Eurooppa-päivän kansalaistapahtumaan klo 12–15.30. Paikkana Saaren kartanon residenssin yhteisöllinen tila Saareke Mynämäellä (käyntiosoite: Keskuskatu 20, 23100 Mynämäki). Lisätietoa: https://www.schuman-seura.fi/events/eurooppa-paivan-tapahtuma-mynamaella/



Taustaa Eurooppa-päivästä



Eurooppa-päivä (9. toukokuuta) on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä. Kyseessä on myös Schumanin julistuksen vuosipäivä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi.

Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

Suomessa Eurooppa-päivää on vietetty Suomen EU-jäsenyyden alkamisesta eli vuodesta 1995 alkaen. Tuolloin päätilaisuus oli Jyväskylässä ja vieraana oli muun muassa silloinen komissaari Erkki Liikanen.

