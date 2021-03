Eurooppalainen Innovation in Politics -kilpailu palkitsee parhaita yhteiskunnallisia projekteja

Innovation in Politics Awards -kilpailu palkitsee vuosittain Euroopan parhaita yhteiskunnallisia projekteja. Niiden tulee olla innovatiivisia, osallistavia ja tuloksekkaita. Projektien rahoituksesta ainakin osan tulee olla julkisista varoista, ja organisaatioon tulee kuulua ainakin yksi vaaleilla valittu poliitikko. Kilpailuun voi osallistua 1.7.2021 saakka.

Innovation in Politics Awards -kilpailussa on yhdeksän sarjaa: yhteisöllisyys, demokratia, digitalisaatio, ekologia, talous, koulutus, ihmisoikeudet, elämän laatu sekä Covid-19 -strategiat.

Tuhathenkinen Euroopan väestöä edustava tuomaristo valitaan hakemusten perusteella, ja se arvioi ja pisteyttää kilpailuun osallistuvat projektit. Jokaisesta sarjasta pääsee finaaliin kymmenen eniten pisteitä saanutta projektia. Kunkin sarjan voittaja julkistetaan palkintoseremoniassa joulukuussa 2021.

Kaikki kansalaiset ja yhteiskunnan toimijat voivat nimetä projekteja kilpailuun, ja varsinaisen ilmoittautumisen kilpailun verkkosivujen kautta tekee joku projektista vastannut henkilö. Kilpailu on avoinna 4.3.–1.7.2021, ja se on osallistujille maksuton.

Suomeen tullut tähän mennessä yksi voitto

Suomalainen projekti on voittanut palkinnon kerran, kun Iin kunnan ilmastoprojekti voitti ekologia-sarjan vuonna 2019. Vuodesta 2017 alkaen noin 1 600 yhteiskunnallista projektia on osallistunut Innovation in Politics Awards -kilpailuun, ja yli neljä tuhatta eurooppalaista on vaikuttanut tuomariston jäseninä. Eniten palkintoja on tähän mennessä tullut Saksaan (6), Ranskaan (5), Iso-Britanniaan (4) ja Puolaan (3).

The Innovation in Politics Institute on riippumaton organisaatio, jonka tehtävä on vahvistaa demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja

The Innovation in Politics Institute on Wienissä perustettu kansainvälinen ja riippumaton organisaatio, joka haluaa vahvistaa demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja palkitsemalla ja tuomalla julkisuuteen parhaita yhteiskunnallisia innovaatioita. Organisaatiolla on toimistoja ja edustajia 20

Euroopan maassa (Itävalta, Belgia, Bulgaria, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Hollanti, Puola, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia). Suomessa The Innovation in Politics Institutea edustaa viestintätoimisto Mailand Communications.

Lisätietoja kilpailusta suomeksi: https://innovationinpolitics.eu/awards/fi/

Palkitut ja finaaliin valitut projektit kilpailun historian ajalta: https://innovationinpolitics.eu/best-practices/

Lehdistömateriaalit: http://innovationinpolitics.eu/press/awards

Lisätietoja medialle:

Alpo Räinä, Mailand Communications Oy, alpo.raina@mailand.fi , 040 5670212

Robert Schafleitner, The Innovation in Politics Institute, media@innovationinpolitics.eu, +43 (0) 660 628 30 77