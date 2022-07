Eurooppalainen kvanttitietokonejohtaja IQM kerää World Fund rahaston johtamana 128 miljoonaa euroa ilmastokriisin torjuntatyöhön

Espoossa 22. heinäkuuta 2022 – IQM Quantum Computers (IQM), Euroopan johtava suprajohtavien kvanttitietokoneiden valmistaja, ilmoittaa tänään keränneensä World Fund ‑sijoitusrahaston johdolla 128 miljoonaa euroa (128 miljoonaa dollaria) Series A2 ‑rahoitusta laajentaakseen kansainvälistä liiketoimintaansa ja nopeuttaakseen tuotekehitystä maailman kiireellisimpien ongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020 39 miljoonan euron/dollarin Series A1 ‑ilmoitusta seuraava ja osan aiemmin tänä vuonna julkistetusta 35 miljoonan euron/dollarin pääomasijoituslainasta Euroopan investointipankilta (EIP) sisältävä rahoitus on minkään eurooppalaisen kvanttilaskentayrityksen kaikkien aikojen suurin rahoituskierroksella keräämä summa. Kierroksen osallistujiin kuuluivat Bayern Kapital, EIC Fund, OurCrowd, QCI SPV, Tofino ja Varma sekä nykyiset sijoittajat Maki.vc, Matadero QED, MIG Fonds, OpenOcean, Salvia GmbH, Santo Venture Capital GmbH, Tencent, Tesi ja Vsquared.

Uraauurtavia kvanttilaitteistoja huomisen tietojenkäsittelyä varten

Perustamisestaan vuonna 2018 lähtien IQM on kehittynyt nopeimmin kasvavaksi kvanttitietokoneyritykseksi, ja se on vakiinnuttanut johtoasemansa suprajohtavien kvanttitietokoneiden valmistajana Euroopassa. IQM on myös ainoa eurooppalainen yritys, joka jo toimittaa yleissovellettavia kvanttijärjestelmiä. BCG:n mukaan tämän teknologian maailmanlaajuinen arvotuotto voi olla jopa 850 miljardia dollaria seuraavien 15–30 vuoden aikana teknologian skaalautuessa ja sen tarkkuuden ja vakauden parantuessa. Kyseessä on mahdollistava teknologia, joka voi tuottaa supertehokasta ja tarkkaa laskentakapasiteettia, joka on valtavasti edistyneempää kuin mikään nykyinen supertietokone. Teknologian odotetaan parantavan lääkkeiden keksimistä, muuttavan salaustekniikoita ja tietosuojaa sekä ennustavan rahoitusjärjestelmiä. Esimerkiksi ongelma, jonka ratkaiseminen supertietokoneelta voisi mennä 10 000 vuotta, vaatisi kvanttitietokoneelta vain neljä minuuttia.

IQM:n paikan päällä sijaitsevia kvanttitietokoneita ja yhtä maanosan suurimmista kvanttitekniikan johtavista asiantuntijoista koostuvaa tiimiä käyttävät tutkimuslaboratoriot ja superlaskentakeskukset ratkaistakseen maailman haastavimpia terveydenhuollon, rahoituksen, logistiikan ja kemian ongelmia. Yrityksen innovatiivisen yhteissuunnittelustrategian ansiosta myös teollisuusasiakkaat voivat tehdä tiivistä yhteistyötä IQM:n kanssa sovelluskohtaisiin prosessoreihin perustuvan kvanttiedun saavuttamiseksi.

Kvanttiteknologian uraauurtava potentiaali ilmastokriisin torjunnassa

Perustamisestaan lähtien IQM:n tehtävänä on ollut käyttää teknologiaansa ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi, ja tämä ulottuu myös ilmastokriisin hallintaan. Maailman hallitusten ja globaalien yritysten latteat yritykset rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä ovat selkiyttäneet entisestään, että radikaaleja toimia tarvitaan planeettaan todella vaikuttavien ratkaisujen löytämiseksi. Tulevaisuudessa kvanttilaskenta saattaa olla olennainen osa haettaessa ratkaisuja ilmasto-ongelmiin, koska teknologia pystyy mallintamaan ratkaisuja, joita nykyisellä laskentateholla ei ole mahdollista saavuttaa. McKinsey ennustaa, että kvanttilaskentaa käyttämällä kehitetyt ilmastoteknologiat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä seitsemällä gigatonnilla vuodessa vuoteen 2035 mennessä. Tähän voisi sisältyä sähkön ja polttoaineiden hiilisisällön vähentäminen, teollisten toimintojen uudelleenmuotoilu sekä elintarvike- ja metsätalouden uudistaminen.

Tällä uudella investoinnilla IQM osoittaa resursseja sellaisten kvanttitietokoneprosessorien suunnitteluun, joilla voidaan tarjota ratkaisuja ilmastokriisiin ja edistää kestävää kehitystä ja edelleen parantaa elämää kaikkialla maailmassa. IQM:n kvanttitietokoneilla saavuttaman laskentateholoikan ansiosta yrityksen teknologia voisi mahdollistaa innovaatioita muun muassa energiaverkon optimoinnissa ja ilmastomallinnuksessa. Yhtiö tutkii jo uusia lähestymistapoja kehittääkseen parempia akkuratkaisuja johtavan autonvalmistajan kanssa sekä tuottaakseen uraauurtavia menetelmiä uusien materiaalien suunnitteluun ja ilmasto-ongelmiin soveltuviin kvanttialgoritmeihin. Tämä on vasta alkua IQM:n ilmastotavoitteille. World Fund ‑rahasto sijoittaa vain teknologioihin, joiden ilmastovaikutuspotentiaali (CPP) poistaa ilmakehästä 100 miljoonaa tonnia hiiltä vuosittain vuoteen 2040 mennessä. Rahaston CPP-laskelmat osoittavat, että akun suorituskykyä ja käyttöönottoa koskevat käyttötapaukset yksinään mahdollistaisivat IQM:n teknologian ylittävän tämän kynnyksen.

Kvanttivuosikymmen

Seuraavan vuosikymmenen ennustetaan olevan kvanttiteknologian vuosikymmen, ja hallitukset ja organisaatiot investoivat kvanttitulevaisuuteen valmistautumiseen nyt. IQM tekee jo yhteistyötä Atosin, VTT:n ja Infineonin kaltaisten organisaatioiden kanssa kehittääkseen tätä muutosteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Työn jatkamiseksi uudella rahoituksella laajennetaan kansainvälistä liiketoimintaa, vauhditetaan tutkimusta ja tehdään uraauurtavaa uutta tuotekehitystä.

IQM Quantum Computersin hallituksen puheenjohtaja Sierk Poetting sanoi: ”Tämä rahoituskierros on merkittävä virstanpylväs, joka tunnustaa viimeaikaiset teknologiset kehitysaskeleemme ja osaltaan edistää IQM:n kehitystyön nopeuttamista. Arvostamme nykyisten sijoittajiemme jatkuvaa osallistumista ja toivotamme uudet sijoittajat tervetulleeksi tähän vahvaan syndikaattiin.”

IQM Quantum Computersin toimitusjohtaja ja toinen perustaja Jan Goetz sanoi: ”Tämä rahoitus korostaa tehtävämme tärkeyttä: kvanttitietokoneiden rakentamista ihmiskunnan hyvinvoinnin vuoksi. Se osoittaa myös uskoa liiketoimintamalliimme ja jatkuvaa uskoa tiimimme kykyyn rakentaa kvanttiteknologian tulevaisuutta. Olen varma, että saavutamme jatkossakin kaikki tuotteisiimme ja liiketoimintaamme liittyvät osatavoitteet ja toimitamme asiakkaillemme maailmanluokan kvanttitietokoneita.”

World Fund ‑rahaston perustajaosakas Daria Saharova sanoi: ”Kvanttilaskenta mahdollistaa ilmastokriisin ratkaisutyössä tarvittavat läpimurrot. Olemme ylpeitä voidessamme johtaa tätä kierrosta ja tukea IQM:n pyrkimystä tarjota kvanttilaskennan etuja ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteissa. Tämä investointi on yhtenevä sitoumuksemme kanssa tukea vain sellaisia yrityksiä, joilla on korkein ilmastovaikutuspotentiaali (CPP), jotta portfoliomme voi vähentää päästöjä kahdella gigatonnilla vuodessa vuoteen 2040 mennessä –mikä vastaa neljää prosenttia kaikista maailman päästöistä. Olemme erittäin iloisia voidessamme tukea loistavaa IQM-tiimiä ja sen perustajia, jotka ovat huolellisesti ja johdonmukaisesti rakentaneet IQM:n vahvalla omissa tiloissa sijaitseviin laitteistoihin perustuvalla liiketoimintamallilla, joka keskittyy korkean suorituskyvyn laskentakeskuksiin ja kansallisiin kvanttilaboratorioihin. Odotamme innolla saavamme olla osa heidän kasvuvaihettaan kohti globaalia johtajuutta.”

Tietoja IQM Quantum Computersista:

IQM on Euroopan johtava kvanttitietokoneiden valmistaja. IQM tarjoaa omissa tiloissa sijaitsevia kvanttitietokoneita supertietokonekeskuksille sekä tutkimuslaboratorioille ja tarjoaa täyden pääsyn laitteistoonsa. IQM rakentaa VTT:n kanssa Suomen ensimmäistä 54 kubitin kvanttitietokonetta, ja IQM:n johtama konsortio (Q-Exa) rakentaa kvanttitietokonetta myös Saksaan. IQM:llä on yli 180 työntekijää ja toimistot Pariisissa, Madridissa, Münchenissä ja Espoossa.

Tietoja World Fund ‑rahastosta

World Fund ‑rahasto on suurin Eurooppaan keskittynyt ilmastopääomarahasto. World Fund sijoittaa energia-, ruoka-, maatalous-, maankäyttö-, rakennusmateriaali-, valmistus- ja liikennesektoreilla sellaiseen eurooppalaiseen ilmastoteknologiaan, jonka ilmastovaikutuspotentiaali (CPP) on vähintään 100 miljoonan tonnin CO2e-päästösäästöt vuodessa.

