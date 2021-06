Eurooppalainen raideratkaisu kiinnostaa Inkoossa

Jaa

Ilmastonmuutosta sekä valtion nykyistä kehityspolitiikkaa huomioon ottaen, on juna edelleen Inkoolle varteenotettava vaihtoehto. Junaliikenteen suosio on kasvussa ja raideliikenne olisi myös tärkeä osa Inkoon kehitystä, mm. Inkoon syväsatamaan kaavailtua datapalvelinkeskushanketta ja muuta satamatoimintaa ajatellen.

- Rantaradan nykyiseen kapasiteettiin ei mahdu lisää pysähdyksiä. Tähän täytyy valtion puuttua ja paras tapa tähän olisi lisätä kohtaamispaikkoja rantaradalla. Me voimme kuntana vain muistuttaa asiasta ja yrittää vaikuttaa valtion päätöksiin, siten että saisimme junaliikenteen takaisin, kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström sanoo.

Mm. tästä Inkoon kunnan edustajat Wickström ja kunnanjohtaja Robert Nyman keskustelivat liikenne- ja viestintäministeriön edustajien kanssa. Kokoukseen osallistui myös kansanedustaja Anders Adlercreutz (r.) ja minister Thomas Blomqvistin (r.) erityisavustaja Carolina Nordling.

Inkoon junaliikenne lakkasi maaliskuussa 2016. Siihen asti ainut junaliikenne oli ns. Y-lähijunaliikenne, joka oli lähijunayhteys Helsingin ja Karjaan välillä. Kyseinen yhteys hankittiin valtion toimesta VR:ltä velvoiteliikenteenä (nykyinen valtion ostoliikenne) ja hallitus linjasi sen lakkautettavaksi syksyllä 2015.

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Väylävirasto laatii tällä hetkellä selvitystä ns. Duorail-raiteista Suomessa. Mukana on seitsemän eri aluetta, mutta Inkoo tai Länsi-Uusimaa ei ole mukana. Toistaiseksi.

Kokouksessa Inkoon edustajat esittivät liikenne- ja viestintäministeriölle, että selvitetään Inkoon mahdollisuutta lähteä mukaan ns. Duorail-selvitykseen. Duorail on raideliikenteen ja raitioliikenteen välimuoto. Duorail, tai ns. ”junaratikka” käyttää raitioverkkoa taajamissa ja raideverkkoa pidemmissä matkoissa. Kyseisiä juntayyppejä löytyy jo muualla Euroopassa ja nyt selvitetään tämän mahdollistamista myös Suomessa.

- Koemme, että olisi kiinnostavaa tarkistaa mikäli esim. Inkoo ja muu Länsi-Uusimaa pääsisi kyseiseen selvitykseen mukaan. Näin voisimme arvioida, mahdollistaisiko tämä uudenlaisia rataratkaisuja ja linjauksia raideliikenteen suhteen, tuumii Wickström.



Inkoo esitti edelleen kokouksen yhteydessä, että Rantaradan osittaisesta parantamisesta ja kehittämisestä Rantaratatyöryhmän linjauksen mukaan tulisi käynnistää esiselvitys Väyläviraston toimesta. Rantarataryhmä on ehdottanut, että rata parannetaan kohtaamispaikoin.

Asukasluku on ollut alkuvuonna kasvussa

Korona on vaikuttanut vahvasti myös inkoolaisten arkeen. Joukkoliikennekäyttäjämäärässä on huomattu ymmärrettävästi laskua, mutta matkailijoiden määrä joukkoliikenteessä on kasvussa. Inkoon joukkoliikenne perustuu tällä hetkellä ainoastaan ns. kumipyöräliikenteeseen, eli linja-autoliikenteen varaan. Suurin osa inkoolaisista pendelöi pk-seudulle, mutta myös Lohjalle ja Raaseporiin.

-Joukkoliikenne on kehittyvälle Inkoolle ja Länsi-Uudellemaalle keskeinen kehittämisen kohde. Näin ollen haluamme aktiivisesti tarkastella eri vaihtoehtoja tavoitteiden edistämiseksi, sanoo Wickström.