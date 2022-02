Eurooppalainen Suomi: Venäjä uhkaa Euroopan rauhaa - Suomen oltava osa läntistä rintamaa

Venäjän viimeaikaiset toimet ovat jatkumoa vuonna 2014 alkaneille aggressiivisille sotatoimille, jonka seurauksena Venäjä on vallannut Krimin niemimaan ja lietsonut kapinaa Itä-Ukrainan separatistialueilla. Euroopan ei tule hämääntyä Venäjän hivuttavista ja harkituista askeleista. Lähes kahdeksan vuotta kestäneessä sodassa on kuollut arviolta 14 000 ukrainalaista. Haavoittuneiden, kotiensa ja elantonsa menettäneiden ja hätää kärsivien ukrainalaisten määrä on moninkertainen. Inhimillinen hinta Venäjän politiikalle on kova ja uhkaa moninkertaistua maan viimeaikaisen häikäilemättömän toiminnan seurauksena.

Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajoille ja Itä-Ukrainaan sotilasjoukon, jonka kaltaista ei ole nähty sitten kylmän sodan. Venäjän sotilasoperaatiossa on kyse on laajasta ja suunnitelmallisesta toiminnasta, joka loukkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta.

“Kyse on jokaisen ihmisen oikeudesta elää ilman pelkoa ja jokaisen maan oikeudesta päättää omasta tulevaisuudestaan. Muu Eurooppa ei voi katsoa vierestä, kun naapurimme perusoikeuksia rikotaan. Suomi ei voi katsoa vierestä, kun noin tuhannen kilometrin päässä rajastamme käydään sotaa eloonjäämisestä, oikeudesta itsenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen.

Euroopan unioni perustettiin rauhanprojektina, jonka ytimessä oli kaikkien eurooppalaisten sotien lopettaminen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tarkoituksellinen yritys horjuttaa tätä eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen perustaa ja se halventaa kansainvälistä oikeutta,” toteaa Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.).

Eurooppalainen Suomi vaatii, että Euroopan unioni seisoo yhtenäisesti Ukrainan rinnalla ja vastaa lujasti Venäjän toimiin. Pakotteet on kohdistettava Venäjän ylimpään johtoon, myös presidentti Putiniin. Eurooppalainen Suomi edellyttää Suomen, osana Euroopan unionia, osoittavan solidaarisuutta ja konkreettista tukea ukrainalaisia kohtaan tilanteessa, jossa maa on jäämässä valitettavan yksin itäistä hyökkääjää vastaan. Suomelle kysymys on historian asettamasta velvollisuudesta ja varautumisesta tulevaisuuteen. Nyt, jos koskaan, on Euroopan unionin syytä vahvistaa ja syventää yhteistyötä kriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä läntisten kumppanien kanssa.







