Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja vaihtuu - uudeksi toiminnanjohtajaksi Jesse Jääskeläinen

”On ollut vilpitön etuoikeus työskennellä Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtajana vuosina, joina järjestön tarkoitus ja suunta on kirkastettu. Muutoksen johtaminen on ollut mielenkiintoinen ammatillinen haaste, josta olen oppinut valtavasti. Eurooppalainen Suomi on tänä päivänä vakaalla pohjalla ja sen historian ensimmäinen periaateohjelma valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Minulle tämä näyttäytyy sopivana hetkenä jatkaa eteenpäin.

Eurooppaliike on jättänyt minuun pysyvän rakkauden ja arvostuksen suomalaisille elintärkeää eurooppalaista projektia kohtaan. Parempaa Eurooppaa ei rakenneta yksin - kiitos kaikille Eurooppaliikkeen ystäville kuluneista vuosista”, päättää väistyvä toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Vuoden 2017 huhtikuussa toiminnanjohtajana aloittaneen Aarvan kaudella Eurooppalaisessa Suomessa on toteutettu useita merkittäviä uudistuksia, joihin lukeutuvat muun muassa talous- ja järjestöreformi, strategian päivittäminen ja kansalaisviestinnän digitalisaatio. Toteutetun kehitystyön tuloksena Suomen EU-jäsenyyden edistämiseksi vuonna 1994 perustettu järjestö selvisi akuutista talouskriisistä ja haki toiminnalleen uutta vauhtia. Järjestön kansalaisviestintä tavoittaa nykyisin vuositasolla yli miljoona suomalaista.

”Aku on erinomaisella työllään antanut hallitukselle mahdollisuuden keskittyä vahvemman Eurooppalaisen Suomen kehittämiseen. Samalla Eurooppalainen Suomi on toiminut erinomaisena alustana Akulle ponnistaa eteenpäin. Haikeana, mutta ylpeänä kiitämme Akua yhteisistä vuosista.”, toteaa Eurooppalaisen Suomen hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto.

Eurooppalaisen Suomen hallitus valitsi kokouksessaan torstaina 4.11.2021 yksimielisesti väliaikaiseksi toiminnanjohtajaksi järjestössä kaksi vuotta työskennelleen erityisasiantuntija Jesse Jääskeläisen. Vuoden 2019 keväällä Eurooppalaisessa Suomessa aloittanut Jääskeläinen on vastannut järjestössä vaativista valtakunnallisista kansalaisviestinnän hankkeista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Jääskeläinen hoitaa toiminnanjohtajan tehtävää vuoden 2022 alkupuoliskolle asti.

“Kiitän hallitusta luottamuksesta ja samalla Akua tyylikkäästi hoidetusta työstä, jota on ollut ilo seurata kollegana. Otan siirtymäajan hoitaakseni vastuullisesti ja teen parhaani, jotta ensi vuoden toiminnalle saadaan paras mahdollinen alku”, toteaa vastavalittu toiminnanjohtaja Jesse Jääskeläinen.

Toiminnanjohtajana aloittavaan Jesse Jääskeläiseen voi olla jatkossa yhteydessä kaikissa järjestöön liittyvissä asioissa.