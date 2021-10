Eurooppalaiset maaseudun matkailun ammattilaiset Suomeen 6.–8.10.2021

- On upeaa, että kongressi on saatu ensimmäistä kertaa Suomeen ja keskelle upeinta suomalaista järviluontoa Lahden seudulle, iloitsee toimitusjohtaja Raija Forsman Lahti Region/Visit Lahdesta. Maaseutu – luonto- ja järvimatkailu – ovat Lahden seudun valtteja. Hienoa, että ulkomaalaiset vieraamme aina Kyprokselta Pohjoismaihin osallistuvat tapahtumaan ja voimme esitellä heille alueemme matkailullisia vahvuuksia.

Suurin osa kongressiin osallistujista on yhteiseurooppalaisen maaseutumatkailuorganisaation RuralTourin jäseniä. RuralTour toimii kongressin järjestäjänä yhteistyössä suomalaisten päävastuutahojen, Lomalaidun ry:n ja Lahti Region/Visit Lahden, kanssa.

- Maaseudun matkailukohteiden ja matkailuyritysten nykytilassa ja tulevaisuudessa eri Euroopan maissa on paljon yhteisiä nimittäjiä ja tekijöitä. On kuitenkin erityisen antoisaa löytää, todeta ja ottaa opiksi eri maiden nousevista maaseudun matkailun toimintaympäristön ja matkailupalvelujen erityisvahvuuksista ja vetovoimatekijöistä, sanoo Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja ja RuralTourin presidentti Kimmo Aalto.

Kongressiin teemana on Fit for the future – Valmiina tulevaisuuteen. Kansainväliset puhujat tuovat puheenvuoroissaan esille monipuolisen kattauksen maaseudun matkailun merkityksestä, vahvuuksista sekä tulevaisuuden haasteista ja kehittämistarpeista.

- COVID-pandemia on kääntänyt matkailun ylösalaisin. Kuluttajat haluavat pienempiä palveluyksiköitä, tilaa, yksilönvapautta ja paikallista tarjontaa. Kaikki tämä on aina ollut maaseutumatkailun ytimessä, eikä olekaan yllättävää, että kiinnostus maaseudun palvelutarjontaa kohtaan kasvoi voimakkaasti vuoden 2020 aikana, toteaa Aalto.

Kongressin oheisohjelmaan sisältyy muun muassa kyläkävely Vääksyn keskustan kohteissa ja iltajuhla Lehmonkärki Resortissa Päijänteen rannalla. Itse kongressin pitopaikka on Hotelli Tallukka Asikkalan Vääksyssä. Kongressiin osallistuu yli 50 matkailualan ammattilaista eri maista. Tapahtuma järjestetään terveysturvallisesti, ja tilaisuudessa suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

7th European Congress on Rural Tourism – Eurooppalainen 7. maaseutumatkailun kongressi

6.10. klo 14 – 8.10. klo 13.30, Vääksy/Asikkala, Lahden seutu.

Kongressin kotisivut: https://2021.europeanrtcongress.org/

Kongressin ohjelma: https://2021.europeanrtcongress.org/programme-structure/

Toimittajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta!



Ilmoittautumiset Kaija Stormbomille, kaija.stormbom@mtk.fi, 0408489559. Paluupostissa lähetämme tarkemmat koordinaatit.

RuralTour on yhteiseurooppalainen maaseutumatkailun liitto, joka edustaa maaseutumatkailun ammattialaa Euroopassa. Liiton jäseniä ovat 30 kansallista ja alueellista matkailualan organisaatiota 26:sta Euroopan maasta.

Lomalaidun ry on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Yhdistyksen ydin on kehittää ja edistää maaseutumatkailua elinkeinona, parantaa maaseutumatkailualan yritysten ja yrittäjien toiminnan edellytyksiä ja toimia alan asiantuntijana.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n (Visit Lahti) tehtävänä on maakunnan matkailullisen vetovoiman ja alueen matkailijamäärien kasvattamien. Yhtiö tekee matkailumarkkinointia, myy ja välittää matkailupalveluita ja kehittää matkailua.

Lisätietoja:

Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry

kimmo.aalto@lomalaidun.fi, puhelin 040 179 1617

Raija Forsman, toimitusjohtaja, Lahden seutu – Lahti Region

raija.forsman@lahtiregion.fi, puhelin 040 516 2803

Kaija Stormbom, viestinnän suunnittelija, MTK

kaija.stormbom@mtk.fi, puhelin 020 413 2385