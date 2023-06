Europarlamentaarikko Alametsä kommentoi parlamentin päätöslauselmaa häirintään puuttumisesta: “Europarlamentti ei voi sulkea silmiään häirinnältä.”

“Seksuaalinen häirintä ja väkivalta Euroopassa ja parlamentissa on järkyttävää. Olen puhunut aiheesta aiemminkin, ja nyt se on koko parlamentin käsittelyssä. MeTooEP-sivustolla monet uhrit ovat kertoneet häirintäkokemuksistaan Euroopan parlamentissa. Näiden kokemusten lisäksi on lukemattomia tapauksia, joista kukaan ei uskalla puhua. Tälle on tultava loppu”, vaatii Alametsä.



“Häirintää täytyy myös ehkäistä. Vihreä ryhmämme on ainoa, jossa häirinnän vastainen koulutus on pakollinen mepeille. Mutta ensiaskeleena jokainen MEP täytyy velvoittaa edes osallistumaan siihen. Tällä hetkellä lähes kaksi kolmasosaa mepeistä ei osallistu koulutukseen”, lisää Alametsä.



“Lisäksi haluan, että törkeään kohteluun ja häirintään syyllistyneitä meppejä rangaistaan. Meppi pitäisi erottaa määräajaksi valiokunnista, katkaista päiväraha, ja rahoittaa sillä mieluummin psyykkistä apua häirinnän uhreille”, toteaa Alametsä.



“Olen itsekin kohdannut parlamentissa häirintää ja sovinismia. Pahimpia tilanteet ovat aloitteleville työntekijöille tai harjoittelijalle. Ihmiset ovat pääosin asiallisia, mutta en edes voi kuvitella, millaisia arkipäivät ovat täällä heille, joihin mepeillä on suora valta-asema.

Europarlamentti ei voi sallia ja sulkea silmiään häirinnältä. Parlamentin tulee olla hyvä työpaikka kaikille, myös nuorille naisille, jotka erityisesti kokevat häirintää täällä. Kaikki 705 meppiä eivät äänestäneet lisätoimien puolesta, mikä on surullista. Mutta minä ja 467 muuta äänestimme”, päättää Alametsä.