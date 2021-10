Europarlamentaarikko Alametsä vaatii EU:lta tukea Taiwanille

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä pitää mietintöä isona askeleena oikeaan suuntaan. ”EU on liian pitkään ollut liian varovainen Taiwanin suhteissaan, mutta nyt viimein se on ottamassa proaktiivisemman otteen. Vahvalla kumppanuudella voimme tukea paitsi Taiwanin oikeuksien toteutumista myös alueellista rauhaa ja kehitystä. EU:n on puututtava Kiinan uhkailuun ja ihmisoikeusrikoksiin. EU:ta ei tule hiljentää uhkailulla ja väkivallalla”, Alametsä toteaa.

Parlamentti on huolissaan Taiwanin turvallisuustilanteesta ja Kiinan sotilaallisesta uhittelusta, painostuksesta, sotaharjoituksista, ilmatilan loukkauksista ja disinformaatiokampanjoista Taiwania vastaan. “Hongkongin tapahtumien jälkeen ei ole ihme, että taiwanilaiset pelkäävät menettävänsä vapautensa ja jopa henkensä. Kiina on lisännyt sotilaallista uhkaansa Taiwania kohtaan, ja maiden politiikka kehittyy täysin eri suuntiin. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja toimii Taiwania kohtaan aggressiivisesti ja rajoittavasti. ”

"EU on ollut liian pitkään varovainen Taiwanin suhteissaan."

Mietinnössä toivotaan EU:n ottavan entistä merkittävämpää roolia rauhan ja vakauden säilyttämisessä Itä-ja Etelä-Kiinan merillä. “Näiden alueiden turvallisuustilanne on ollut kireä pitkään ja tilanne näyttää nyt pahenevan. Alueen maiden turvallisuuden ja kansainvälisen vakauden kannalta olisi hyvä, jos EU ja sen jäsenmaat lisäisivät läsnäoloaan Itä-ja Etelä-Kiinan merillä”, Alametsä linjaa.

Parlamentin mietinnössä myös ehdotetaan yhteistyön syventämistä Taiwanin suuntaan niin talouden, tutkimuksen, kulttuurin kuin politiikan sektoreilla. Parlamentti toivoo myös Taiwanille parempaa mahdollisuutta osallistua kansainvälisten järjestöjen toimintaan. “Kiina on esimerkiksi estänyt Taiwanilta maailman terveysjärjestö WHO:n jäsenyyden, vaikka Taiwanista olisi ollut järjestössä merkittävää hyötyä esimerkiksi koronakriisin torjunnassa. EU:n on autettava Taiwania avaamaan ovet kansainvälisiin järjestöihin”, Alametsä kertoo. Kiina myös hallitsee kiinankielisiä tiedotusvälineitä ja harjoittaa disinformaatiota. “Esimerkiksi mediayhteistyön avulla voidaan vahvistaa kiinankielisen median moniäänisyyttä Euroopassa ja tarjota vaihtoehto Kiinan valtion hallitsemille tiedotusvälineille”, Alametsä lisää.

"On kyse EU:n omien arvojen puolustamisesta."

Alametsän mukaan Taiwan on EU:lle luontainen yhtestyökumppani. “Taiwan on Aasian vapaimpia demokratioita. Taiwan sijoittuu maanosan kärkeen sateenkaarioikeuksissa, lehdistönvapaudessa ja ihmisoikeuksissa. Maassa on tasa-arvoinen avioliittolaki, yli 80%:n kierrätysaste ja kuukautisvapaa”, hän luettelee.

Yhtenä toimenpiteenä parlamentti toivoo, että Taiwanissa sijaitsevan Euroopan talous- ja kauppatoimiston nimi muutetaan muotoon "Euroopan unionin Taiwanin-toimisto". “Tämä olisi selkeä merkki siitä, yhteistyötä halutaan tehdä entistä laajemmin”, Alametsä tuumii.

Alametsä toivottaa myös tervetulleeksi Liettuan suunnitelman perustaa Taiwanin suurlähetystö Vilnaan. Näiden suunnitelmien vuoksi Kiina on asettanut Liettualle taloudellisia pakotteita. “EU:n täytyy asettua tukemaan Liettuaa ja muita jäsenmaita, jotka haluavat vaikuttaa rauhan ja kansainvälisen oikeuden puolesta. Samalla kyse on EU:n omien arvojen puolustamisesta”, Alametsä summaa.