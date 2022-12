Europarlamentaarikko Alviina Alametsä Euroopan komission esityksestä sateenkaariperheiden oikeuksista: “Perheitä on muillakin, kuin heteroilla.”

“Sateenkaari perheet ovat perheitä siinä missä kaikki muutkin perheet. Sateenkaariperheet joutuvat kuitenkin jatkuvasti todistamaan muille, että he ovat perhe - yli valtion rajojen liikkuessa, julkisissa palveluissa, tai ihan vain sukujuhlissa. Meidän kaikkien, ja erityisesti viranomaisten, on tunnistettava paljon paremmin perheiden moninaisuus koko EU:n alueella. Siksi on hieno uutinen, että Euroopan komissio julkaisi juuri esityksen sateenkaariperheiden lasten oikeuksien parantamiseksi”, Alametsä toteaa.



Esityksen tavoite on, että sateenkaariperheet tunnistetaan yhdenvertaisesti perheenä jokaisessa jäsenmaassa. Sateenkaariperheet kohtaavat valtavia haasteita mm. muuttaessa toisesta jäsenvaltiosta toiseen ja matkustaessa. Erityisen vaikeaa on sateenkaariperheillä, jotka asuvat useammassa jäsenvaltiossa. Monet EU:n jäsenvaltiot eivät tunnista sateenkaariperheitä perheiksi lainsäädännössä yhdenvertaisesti, jolloin perheitä kohdellaan eri tavoin eri jäsenmaissa.

Yksi esimerkki on julkisuuteen noussut “Baby Sara” -tapaus, jossa Espanjassa asuva sateenkaaripariskunta ei saanut lapselleen syntymätodistusta Bulgariasta, vaikka lapsen toinen vanhempi oli bulgarialainen. Tämä johtui siitä, että Bulgaria ei tunnista sateenkaariperheitä lainsäädännössään.

“Euroopan unionin tuomioistuin teki onneksi päätöksen perheen hyväksi: lapsen on saatava syntymätodistus. Mutta ei tällaisesta pitäisi joutua menemään oikeuteen. Esimerkkejä virheistä ja epätasa-arvosta on valitettavasti loputtomiin. On sateenkaarioikeuksien kannalta hyvin olennaista, että EU varmistaisi, että perheet eivät joudu epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin”, hän jatkaa.



“Olemme vihreässä ryhmässä ajaneet tätä ja muita sateenkaarioikeuksia hyvin pitkään EU:ssa. Komission esitys on merkittävä askel kohti yhdenvertaisempaa lainsäädäntöä. Samalla kun muutamme lainsäädäntöä, meidän on muutettava myös rakenteita ja asenteita. Cisheteronormatiiviset rakenteet ja arvot vaikuttavat vahvasti siihen, millainen käsitys meillä on “oikeasta” perheestä”, Alametsä tiivistää”