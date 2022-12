Europarlamentaarikko Alviina Alametsä: “Palestiinalaisilla on oikeus itsenäisyyteen.”

“Israelin Palestiinan alueella toteuttamat siirtokunnat, miehitys, sortotoimet ja tuhoaminen eivät ole ainoastaan kansainvälisen oikeuden vastaisia, vaan myös käytännössä tekevät kestävän ratkaisun löytymisen mahdottomaksi. Se on muutettava. EU:n on seisottava sorrettujen puolella, eikä sortajien. Myös hiljaisuus on sortajan puolella seisomista. Israelin aggressiivinen miehityspolitiikka tuhoaa kaikki mahdollisuudet rauhaan. Se ei voi jatkua, ja EU:n on näytettävä kantansa”, toteaa Alametsä.



“Israelin valtion politiikan kritisoimista leimataan usein antisemitismiksi. Tällaisia puheenvuoroja kuulee myös parlamentissa ja täysistuntosalissa, viimeksi tällä viikolla. Näin yritetään siirtää keskustelua pois palestiinalaisten kohtaamasta sorrosta. Vaikka täysistunnossa nähtiinkin jälleen Israelin toiminnan puolustelemista, ja joillain käsittämättömillä muutosehdotuksilla luotiin kuvaa molempien puolien tasavertaisesta syyllisyydestä konfliktiin, niin päätöslauselman kanta on selvä. Euroopan unionin on ajettava rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja palestiinalaisten itsenäisyyttä”, lisää Alametsä.



“Antisemitismi on vakavaa syrjintää, jota vastaan tulee tehdä töitä kaikin keinoin. Mutta itse kohdattu sorto ei ole oikeutus sortaa muita. Israel ei voi jatkaa kaikkien ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta puhuvien leimaamista antisemitisteiksi”, toteaa Alametsä.



“Mielestäni Euroopan unionin täytyy sekä tuomita selkeästi Israelin miehityspolitiikka ja palestiinalaisiin kohdistuva sorto, että näyttää voimansa käytännön teoilla. Euroopan unioni on Israelin suurin kauppakumppani. Kuten Venäjän hyökkäyssodan myötä on toivottavasti alettu ymmärtää, sillä kenen kanssa käymme kauppaa on paljonkin väliä. EU:n on varmistettava, että palestiinalaisten tai keidenkään muidenkaan verellä valmistettuja tuotteita ei päädy markkinoillemme. Kauppapolitiikalla voimme myös ohjata ihmisoikeuksien toteuttamiseen, jos haluamme”, päättää Alametsä.