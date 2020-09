Europarlamentaarikko Kumpula-Natri: EU-rahaa turpeesta luopumiseen ja teollisuuden viherryttämiseen

Miapetra Kumpula-Natrille europarlamentissa tärkeitä digivastuita 19.5.2020 15:16:56 EEST | Tiedote

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) on nimitetty keskeisiin digivastuisiin europarlamentissa. Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan S&D-ryhmä on valinnut Kumpula-Natrin johtamaan europarlamentin kannan valmistelua EU:n datastrategiaan. Kansainvälisen kaupan valiokunnassa Kumpula-Natri sai puolestaan vastuulleen edustaa parlamenttia WTO:n e-commerce -neuvotteluprosessissa, jonka tavoitteena on luoda toimivat maailmanlaajuiset pelisäännöt verkkokaupalle ja digitaloudelle.