Europarlamentaarikko Kumpula-Natri vastaanotti kattavan ilmastoraportin Euroopan nuorilta

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) vastaanotti keskiviikkoiltana keskeisten eurooppalaisten nuorisojärjestöjen laatiman ilmastoraportin yhdessä ranskalaisen vihreitä edustavan mepin Yannick Jadotin kanssa. Raportin taustalla on yli 20 miljoonaa eurooppalaista nuorta. Kumpula-Natri pitää nuorten vaateita laaja-alaisista ja nopeista ilmastotoimista äärimmäisen tärkeinä.

– Nuorten äänen on kuuluttava vahvana ilmastotyössä – onhan kyse elinkelpoisen planeetan säilyttämisestä juuri tuleville sukupolville. On suuri kunnia vastaanottaa näin kattava ja ideoita yhteenkokoavan hankkeen lopputulema. Viesti on syytä ottaa vakavasti, Kumpula-Natri luonnehtii vastaanottaessaan raporttia.

– Minua ilahdutti raportissa erityisesti nuorten valmius ja ideat oikeudenmukaisiin ilmastotoimiin. Jo valmiiksi vähällä toimeentulevat eivät saa joutua ilmastotyön maksumiehiksi Euroopassa tai maailmassa!

Kumpula-Natri totesi puheenvuorossaan, että Euroopan ilmastotyö saa vauhtia samalla kun koronan synnyttämiä taloushaasteita hoidetaan yhteisellä elvytyksellä.

– Yhdysvaltain vaalit voittaneen Joe Bidein vaaliteemana oli Yhdysvaltojen hiilineutraaliustavoite vuonna 2050, Kiina on julkistanut omaksi tavoitteekseen neutraaliuden vuonna 2060 ja EU:lla on jo työ käynnissä neutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2050.

– Vaikka välillä ylämäki näyttää jyrkältä, näitä nuoria kuultuani olen yhtä toiveikkaampi ilmastotoimien onnistumisesta.

Keskiviikkoiltana julkaistun raportin on laatinut Generation Climate Europe (GCE), joka on Euroopan kattavin eurooppalaisista nuorisojärjestöjä yhteenkokoava ilmastoverkosto. Eurooppalaisten kattojärjestöjen kautta esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry ovat mukana verkostossa. GCE kokoaa alleen 8 eurooppalaista nuorisokattojärjestöä, 460 kansallista nuorisojärjestöä ja edustaa 20 miljoonaa nuorta eurooppalaista.