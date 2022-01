Europarlamentaarikko Kumpula-Natrin kabinettiin uusia voimia

FTM Pia Björkbacka aloitti Brysselissä erityisavustajana, hänen vastuullaan mepin kabinetissa ovat eritysesti ilmasto- ja energia-asiat sekä elinkeino- ja työelämäkysymykset.

- Olen todella innoissani aloittamassa työt. Aiheet ovat tuttuja Suomen politiikasta. Juuri tällä hetkellä ilmastopaketin valmistelun seuraaminen, kannanmuodostuksen kehittyminen ja siihen vaikuttaminen ovat erityisen mielenkiintoisessa vaiheessa. On hienoa olla osa ammattitaitoista ja osaavaa ryhmää, toteaa Pia Björkbacka.

Aiemmin Björkbacka on toiminut SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntijana, joten siirtyminen Euroopan parlamenttiin tapahtuu matalalla kynnyksellä. Hän on työssään vastannut mm. ilmastopolitiikasta, yritysten yhteiskuntavastuusta sekä kestävän kehityksen koordinoinnista. Tuttuja teemoja ovat myös EU:n elinkeinopolitiikka ja sisämarkkina-asiat. Björkbacka on edustanut SAK:ta useiden eri ministeriöiden EU-jaostoissa ja mm. kestävän kehityksen ja kehityspoliittisessa toimikunnissa. Björkbacka on opiskellut maisteriksi Tampereella ja muuttaa nyt kevääksi Helsingistä Brysseliin. Pian elämäänsä sisältöä tuovat työn lisäksi läheiset ihmiset, kulttuuri ja liikunta.

Kotimaan avustajan tehtävissä aloitti vuoden alussa FM Anu Rajajärvi. Kyseessä on kevään kestävä vanhempainvapaan sijaisuus. Rajajärvi on virkavapaalla Keravan lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin tehtävästä.

Anu Rajajärven tehtäviin kuuluu kotimaan viestinnän, yhteyksien ja tapahtumien järjestämisen ohella kotimaan politiikan seuraaminen sekä taustamateriaalien valmistelu Suomen ja parlamentin rajapinnassa.

- On erittäin mielenkiintoista hypätä suoraan koulumaailmasta päivän politiikkaan. Nyt pääsen näkemään Euroopan parlamentista ja politiikan tekemisestä sen toisen, käytännön puolen. Opetustyössä aikaa riittää vain pintaraapaisuun. Olen toiminut kauan luottamustehtävissä, mutta nyt saan tehdä samoja asioita palkkatyönä arvostamani aktiivisen mepin tiimissä. Voiko parempaa tilannetta olla, summaa Rajajärvi.

Tulevan kevään aikana kotimaan politiikan seuraaminen ja tapahtumat toteutetaan pääosin etäyhteyksillä. Meppien kotimaan avustajat ovat osa eduskunnan sd-ryhmää ja toimisto sijaitsee eduskunnan pikkuparlamentissa. Rajajärvi on kotoisin Joensuusta ja asuu nyt Nummelassa. Vihdin kuntapolitiikasta hänellä on 20 vuoden kokemus, nyt mm kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Esimerkin näyttäminen ja kannustaminen aktiiviseen arkiliikuntaan on olennainen osa liikuntaihmisenä tunnetun Rajajärven arkea.

Hienolla tiimillä, jossa on laajaa ja monipuolista kokemusta, on hyvä aloittaa tärkeä vuosi. Ratkaisemme nyt vuosisatamme tärkeimpiä kysymyksiä, ilmastoa, hyvinvointia ja uusia työllistymismahdollisuuksia digitaalinen murroksen ja pandemian mylläämässä ajassa. Globalisaatio hakee uusia muotoja, Euroopan on oltava valpas ja EU:n toimintakykyinen ja vahva. Suomenkin hyvinvointia rakennetaan myös osana Eurooppaa!

Koko Kumpula-Natrin toimisto:

Miapetra Kumpula-Natri, meppi

Pia Björkbacka, ilmasto- ja energia, elinkeinot ja työelämä

Tiina Hirvisaari, kansainväliset asiat, kauppapolitiikka ja perussopimukset

Anu Rajajärvi, kotimaa ja tiedotus

Leevi Saari, digitaalisaatio ja tekoäly

Ilona Sorri, harjoittelija, Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja aikataulut