Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri: "Tämä on tärkeää kuulla, ennen kuin päätän, mitä nappia EU-komission kohtalosta painan"

Europarlamentti hyväksyy tai hylkää lokakuussa Ursula von der Leyenin komission ja sen ohjelman. Ennen lopullista äänestystä europarlamentti ja mepit tenttaavat tiukasti komissaarikandidaatteja. Europarlamentaarikko, Suomen S&D delegaation puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri peräänkuuluttaa nimitettyjä komissaariehdokkaita esittelemään konkreettiset askeleet Ursula von der Leyenin kesällä esittelemistä lupauksista.

– Uudella komission lähtökohdat ovat hyvät. Von der Leyenin komissiolla on aikaisempaa tasapainoisempi poliittinen jako ja myös sukupuolitasa-arvon kannalta se on tasapainoisin komissio mitä koskaan on nähty! Sen painotuksissa näkyvät juuri ne asiat, mitkä huolettavat eurooppalaisia: Ilmastonmuutos, Euroopan digitalisoituminen sekä ”ihmisten talous”, eli tavallisten kansalaisten nostaminen talouspolitiikan keskiöön.

Kumpula-Natri kuitenkin painottaa, miten paperille kirjattuun, kauniiseen kiiltopintaan ei saa tyytyä. Kandidaateilta on vaadittava täsmällisiä vastauksia, toimenpiteitä ja lukuja.

– Euroopan on toimittava. Odotan konkreettisia vastauksia etenkin ilmatonmuutoksen, digitalisaation sekä kauppapolitiikan saralta. Von der Leyen saavutti kesällä parlamentin ensimmäisen hyväksynnän lupailemalla mm. 100 päivän ilmasto-ohjelmaa ja kiristyksiä 2030-päästötavoitteisiin. Nyt on tärkeää kysyä, miten hän oikeasti aikoo visionsa saavuttaa? Kumpula-Natri painottaa.

– Europarlamentti on jo pitkään ajanut 2030-vähennystavoitteiden nostamista nykyisestä 40 prosentista 55 prosenttiin. Ennen kuin päätän, mitä nappia komission kohtalosta painan, on tärkeää kuulla, uskaltaako von der Leyenin komissio ottaa näin rohkean linjan.

Kumpula-Natri odottaa myös etenkin digi-asioista vastaavien, komission varapuheenjohtajaehdokas Margrethe Vestagerin ja varsinaisen supersalkun saaneen Sylvie Goulardin kuulemisia.

– On selvää, että tulevaisuuden työt syntyvät Euroopassakin digitalisaatiosta, korkeasta osaamisesta ja tekoälystä. Jotta saamme lunastettua tekoälyyn kohdistuvat odotukset, pitää meidän hyödyntää täysmääräisesti sen kaipaamaa sytykettä ja polttoainetta – dataa. On kuitenkin tosiasia, että tällä hetkellä valtaosa digi-investoinneista syntyy Yhdysvalloissa ja myös Kiina käyttää ehtymättömiltä tuntuvia resurssejaan napatakseen maailman digivaltikan. Nyt on kuultava täsmällisesti, miten ikääntyvä Eurooppa aikoo nousta edelläkävijäksi, Kumpula-Natri painottaa.

Komission puheenjohtajaehdokas von der Leyen on luvannut esitellä ja perustella salkkujakoaan europarlamentin puhemiesneuvostolle tällä viikolla. Neuvoston seuraava kokous on aikataulutettu torstaille.

– Toivon selvennystä etenkin ”Eurooppalaisen elämäntavan” tarkoituksesta (ja vielä yksikössä), se ei monelle aukea. Ilmassa on vielä paljon kysymyksiä: monesta salkusta on vaikea sanoa tarkasti, kenelle mitkäkin vastuut lopulta kuuluvat. Komissaarien vastuiden välissä tuntuvat leijuvan etenkin maahanmuutto, oikeusvaltioperiaate ja EU:n tieteeseen suurimmat koskaan tekemänsä panostukset, Horizon Europe -ohjelma. Myös tutkimus ja digitaalisuus ovat kadonneet otsikoista. Toivottavasti kokonaisuus selkenee torstain jälkeen!

Kumpula-Natri painottaa, miten parlamentilla on nimityksissä paljon valtaa.

– Mutta valta on pilkottu valiokuntiin ja niiden yhdistelmiin. Valiokunnilla on yhteiskuulemisia yhden komissaarin vastuista ja yhdellä valiokunnalla voi olla työnä kuulla jopa 9 komissaaria. Tämäkin osoittaa salkkujen vastuiden hajanaisuutta. Osa on loogisia uudistuksia, mutta kummallisuuksiakin löytyy!

– Ja vielä lopuksi haluan alleviivata, ettei Unkarin esittämä komissaarikandidaatti herätä kovin lämpimiä tunteita. Unkarin oikeusvaltioperiaatteen murentamisen arkkitehti ei mielestäni voi olla komissiossa – ja vastaamassa vielä sen laajentumisesta, Kumpula-Natri päättää.