Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri vahvistaa tiimiään kotimaan avustajalla suoraan Brysselistä

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin kotimaan avustajana aloittaa Saara Pokki. Pokki, 28, siirtyy tehtävään suoraan Brysselistä, jossa hän on työskennellyt poliittisena asiantuntijana Euroopan parlamentin S&D-ryhmässä keskittyen erityisesti digi- ja kuluttaja-asioihin europarlamentin sisämarkkinavaliokunnassa.

Pokki on koulutukseltaan Eurooppatieteiden maisteri (Master of Arts) opiskeltuaan sekä Belgiassa että Iso-Britanniassa. Saara Pokki on kotoisin Vantaalta. Kotimaan avustaja toimii europarlamentaarikon yhteyshenkilönä Suomessa vastaten muun muassa kotimaan tapahtumista, yhteyksistä ja kansallisen politiikan seurannasta.

– Miapetra on aikaansaava ja kokenut meppi, joka tuo aktiivisesti viestiä kotimaahan suoraan Brysselistä sekä kuuntelee tarkkaan Suomen ja suomalaisten kuulumisia. Hän myös tekee paljon työtä varmistaakseen, että suomalaisten näkemykset kuuluvat Euroopan parlamentin päätöksenteossa ja Suomi on aktiivinen toimija unionissa. On erittäin hienoa päästä tukemaan häntä tässä työssä, Pokki kertoo.

– Tunnen Saaran Brysselistä jo usean vuoden ajalta, olen tyytyväinen saadessani hänet osaksi tiimiäni! Saara tuntee eurooppalaisen päätöksenteon sekä mepin työnkuvan erittäin hyvin ja on hienoa saada käyttöön hänen osaamisensa, etenkin digiasioissa ja tärkeissä sisämarkkinakysymyksissä. Koronaviruksen aiheuttama erityinen tilanne korostaa jälleen kerran toimivien ja saavutettavien digitaalisten ratkaisujen tärkeyttä meille kaikille. Sisämarkkinat ovat EU:n ydintä ja on upeaa saada Saaran osaaminen Suomeen, varsinkin kun valiokunnassa ei tällä kaudella ole ketään suomalaista meppiä. EU-tason työ digiasioissa ja kuluttajakysymyksissä on tärkeää sekä konkreettista ja Saaran myötä tiimin osaaminen vahvistuu, Kumpula-Natri jatkaa.

Pokki aloittaa kotimaan avustajana 14.4.2020 ja työhuone sijaitsee eduskunnassa palvellen yhteyksiä koko Suomeen.