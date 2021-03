Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrille uusi kotimaan avustaja Tampereelta

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin toimisto täydentyi uudella kotimaan avustajalla maaliskuussa. Akavalaisesta ammattijärjestöstä tehtävään siirtynyt Hanna Harrison, 33, vastaa erityisesti Kumpula-Natrin viestinnästä sekä kotimaan yhteyksistä ja politiikan seuraamisesta.

- On erittäin hienoa päästä työskentelemään Miapetran tiimiin ja edistämään hänen parlamentissa tekemänsä työn näkyvyyttä ja yhteyksiä Suomessa. Koronavirus luo epävarmuutta tulevaisuudelle samalla kun EU:lta odotetaan johtajuutta globaaleissa ilmastotoimissa. Esimerkiksi digitaalisuuden avulla on luotava uutta, puhtaampaa kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Miapetra on kokenut ja verkostoitunut meppi, joka edistää määrätietoisesti sosiaalidemokraateille tärkeitä teemoja Brysselissä ja jolla on vastuuta EU:ssa kansainvälisen kaupan, digitaalisen sääntelyn ja energiapolitiikan ytimessä. Odotan siis innolla tulevia haasteita, Harrison toteaa.

Kotimaan avustajana Hanna Harrison vastaa Kumpula-Natrin viestinnästä ja kotimaan kontakteista. Yhteiskuntatieteiden maisteri Harrison on työskennellyt viime vuodet akavalaisessa ammattijärjestössä Kuntien asiantuntijat - Kumula ry:ssä palvelu- ja koulutussuunnittelijana ja hänellä on aiempaa työkokemusta muun muassa Euroopan parlamentista ja Suomen Washingtonin suurlähetystöstä. Harrison on kotoisin Kuopiosta ja asuu Tampereella. Hänellä on pitkä kokemus suomalaisessa Eurooppa-liikkeessä muun muassa Eurooppanuorten puheenjohtajana toimimisesta. Parhaillaan Harrison on SDP:n Eurooppa-työryhmän jäsen.

- Hanna voi koulutuksen ja kokemuksensa pohjalta hypätä nopeasti liikkuvaan junaan ja tuo toimistoomme viestinnän- ja kansainvälisen politiikan osaamistaan. Hanna tulee pandemian salliessa työskentelemään eduskunnasta käsin ja jakamaan työaikansa Helsingin ja Tampereen välillä – ja kun palaamme normaaleihin aikoihin, näin saamme jopa entistä helpommin yhteiset mepin matkat järjestymään läpi Suomen! Vuosi on parlamentissa työntäyteinen ja on erittäin tärkeää aktiivisesti kuulla kansalaisten tuntoja ja odotuksia EU:n tulevista askeleista, Kumpula-Natri kertoo.