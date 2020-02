Europarlamentin digimeppi Kumpula-Natri: Digitalisaatio ei synny itsestään, toimia vaaditaan – sivustakatsojalle jää käteen vain riskit

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona odotetun tiekartan Euroopan digitalisaatiolle ja datastrategian sekä avasi keskustelun tekoälyn sääntelystä. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) pitää tärkeänä, että komissio ottaa vakavasti Yhdysvaltojen ja Kiinan Euroopalle asettaman haasteen.

– Vaikka komission konkreettiset toimet ovat vasta muotoutumassa, on hienoa, että se puskee voimakkaasti EU:n digitalisoitumista ja eurooppalaisen datan sisämarkkinoita. Lähtökohta on myös mielestäni oikea: nyt mennään ihminen edellä! Ilman ihmisten luottamusta teknologiaan, ei sen potentiaalia saada hyödynnettyä. Kuten komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager korosti tänään, teknologian on oltava ihmistä varten, ei toisin päin.

Kumpula-Natri pitää myös hyvänä, että komissio painottaa datan keräämisen, jakamisen ja hyödyntämisen tärkeyttä: Euroopan uusi kasvu ja työ nojaavat vahvasti siihen, miten onnistumme valjastamaan käyttöön uutta dataa sekä kehittämään ja hyödyntää sen avulla tekoälyä. Datan määrä on valtavassa kasvussa mm. supernopean 5G-tekonologian myötä. Kun juuri alkanut eurovaalikausi on ohi noin viiden vuoden päästä, maailmassa odotetaan olevan 4 kertaa enemmän dataa, kuin nyt.

– Olemme eläneet henkilökohtaisen tiedon hyödyntämisen kultakautta. Tästä ovat hyötyneet yhdysvaltalaiset jättiyhtiöt sekä Kiinan valtio Euroopan jäädessä valitettavasti liiaksi sivustakatsojan rooliin.

– Nyt keskeiseksi kysymykseksi muodostuu, kuka pystyy hyödyntämään parhaiten teollisuudessa ja julkisella puolella syntyvää dataa. Euroopan on löydettävä oma malli tässä kamppailussa. Euroopassa on valtavasti hyvää tutkimusta, mutta niiden muuntaminen kasvaviksi yrityksiksi on takunnut. Euroopan on asetettava omat standardit: tekoäly ja data on valjastettava muuhunkin kuin parempaan mainosten myyntiin verkossa.

Kumpula-Natrin mielestä on hienoa, että komissio lupaa lisää panostuksia tekoälyn kehittämiseen: tavoitteena on saada yhteistyössä EU:lta, kansallisesti, jäsenvaltioilta ja yrityksiltä yli 20 miljardia investointeja tekoälyyn vuosittain. Komissiolta odotettiin lainsäädäntöä tekoälystä alun perin jo sen ensimmäisen 100 päivän aikana. Myöhemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että konkreettisia lakiesityksiä on luvassa vasta tulevana syksynä. Kumpula-Natri on lykkäyksestä pahoillaan. Hänestä tekoälylle olisi asetettava nopeasti selkeät, mutta tarpeeksi laveat pelisäännöt.

– Tekoälyn on oltava eettistä ja ihmisten perusoikeudet huomioivaa. On kysyttävä, kuinka tekoälyn ja datan avulla saadaan ketään syrjimättä tuotettua parempia palveluita, jotka muun muassa säästävät veroeuroja ja auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta esimerkiksi liikenteen, teollisuuden, terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden tehokkaamman toiminnan avulla. Tekoäly on tärkeä nähdä enemmänkin tukiälynä: On määritettävä, että joku ihminen tai toimija on aina vastuussa tekoälyratkaisuissa. Jos esimerkiksi tekoäly aiheuttaa vahinkoa, ei saa käydä niin, että ihminen jää ilman oikeusturvaa. Tekoälyratkaisujen on oltava läpinäkyviä. Esimerkiksi koodin dokumentointi voisi olla käytännön keino, jolla määrittää vastuullisuutta.

– Myöskään huippunopeiden yhteyksien ja 5G:n merkitystä ei saa unohtaa, uusi teknologia tulee mullistamaan datan määrän ja käytön. Dataa ei säilötä enää isoihin palvelukeskuksiin, vaan analysointi tapahtuu ”reunalla”, älylaitteissa ja kännyköissä. Eurooppa ei saa jäädä 5G-junasta. Jäsenmaat ovat sitoutuneet jakamaan maansa 5G-taajuudet 2020 loppuun mennessä, mutta nyt vasta noin 17 % taajuuksista on jaettu EU:ssa. Jos meillä ei ole nopeaa infraa, syntyy myös käyttösovellukset muualla, eikä meillä synny omaa ekosysteemiä. Ripeitä toimia vaaditaan!