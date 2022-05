European Women in VC julkaisee ensimmäisen analyysin sukupuolijakaumasta Euroopan pääomasijoitusalalla

Huolimatta päätä huimaavista tuloksista alalla on edelleen haasteita, erityisesti sukupuolten moninaisuuden suhteen. Tältä osalta edistystä ei ole tapahtunut. Kun verrataan vuosia 2021 ja 2020, pelkästään miehien perustamien yritysten, pelkästään naisten perustamien yritysten ja molemmista sukupuolista koostuvien perustajien yritysten saamien rahoitusten prosenttiosuudet ovat pysyneet käytännössä ennallaan.

Tästä syystä European Women in VC pyysi IDC:tä (www.idc.com) analysoimaan puutteita naisten saamassa rahoituksessa sekä yritysten rahoittajien että perustajien tasolla ensimmäisessä Euroopan kattavassa raportissa (27 EU-maata + Yhdistynyt kuningaskunta). Analyysi perustui kyselyyn ja kerättyihin tietoihin, jotka liittyivät sukupuolten moninaisuuteen Euroopan pääomasijoitusalalla.

Rahoituksen osalta sukupuolten välinen kuilu näkyy kaikkialla. Yli 400 pääomasijoitusyritykselle, joista kunkin hallinnoitavat varat olivat vähintään 25 miljoonaa euroa, tehdyn taustatutkimuksen ja kyselyn perusteella keskimäärin 85 % pääomasijoitusyritysten yhtiökumppaneista oli miehiä ja 15 % naisia. ​

Kun tarkastellaan sukupuolten tasa-arvoisuutta pääomasijoitus- ja rahoitustasolla, on selvää, että naispuolisten yhtiökumppanien määrän on noustava. Naispuolisten yhtiökumppanien on saatava suurempia pääomia hallinnoitavikseen ja hallinnoitava suurempia rahastoja, jos he haluavat vaikuttaa startup-markkinoihin ja hallinnoitaviin yrityksiin. Todellisen investointivallan (vaikutusvallan) arviointi osoittaa, että naispuolisilla yhtiökumppaneilla on heikompi investointivallan (9 %) osuus kaikista hallinnoitavista varoista verrattuna miespuolisiin yhtiökumppaneihin, joiden osuus on 91 %. Tämä osoittaa, että naiset ovat usein yhtiökumppaneina pienemmissä rahastoissa.

”Merkittävän kokoisten bioteknologia- ja life science -pääomarahastojen esiinnousu tietyillä Euroopan alueilla on varhainen merkki siitä, että naispuoliset sijoittavat saavat hallinnoitavakseen enemmän pääomia ja että sijoitustiimien sukupuolijakauma monipuolistuu”, kertoo Kinga Stanislawska, yksi European Women in VC -järjestön perustajajäsenistä.

”Jos tämä pääomarahoituksen osa-alue poistettaisiin analyysistä, naispuolisilla yhtiökumppaneilla olisi huomattavasti heikompi edustus eurooppalaisella pääomasijoitusalalla.”

Lisäksi raportin mukaan – yritysten perustajien näkökulmasta katsottuna – naispuolisten yritysten perustajien saaman rahoituksen vähäisyys on pysynyt hyvin pitkälti samana kuin edellisinä vuosina, vaikkakin molemmista sukupuolista koostuvien yritysten perustajaryhmien osuus on hieman kasvanut. Vuonna 2021 naisten johtamat startup-yritykset saivat vain 1,8 % Euroopan alueen investoinneista.

”Ongelma on systeeminen, ja siksi meidän pyrittävä löytämään kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Pääomien epätasapaino näkyy startup-tason lisäksi läpi koko arvoketjun, ja siihen on puututtava pääomavirtojen lähteissä. Tarvitsemme enemmän pääomia naisten johtamille rahastoille ja lisää naispuolisia johtajia sijoitusyhtiöihin! Näin naispuoliset startup-yritysten perustajat saavat enemmän riskipääomaa, ja samalla voidaan paremmin puuttua vaikuttavuusinvestointiin ja älykkääseen investointiin", sanoo Anna Wnuk, European Women in VC -yhteisön johtaja.

"Raportin mukaan naispuoliset yritysten perustajat edistävät positiivisesti kriittisiä osa-alueita koko ekosysteemissä, kuten koulutusta, kestävää kehitystä ja terveydenhuoltoa. Naispuoliset sijoittajat tukevat myös todennäköisemmin naisten johtamia yrityksiä", sanoo Michał Kramarz, toimitusjohtaja, Google for Startups CEE.

Vaikka kyselyn tulokset osoittavat, että naisilla on merkittävä edustus sijoitusyhtiöiden alemmissa tehtävissä ja että naisten kiinnostus pääomasijoitusmaailmaa kohtaan on kasvussa, urakehityspyramidi on jyrkkä, eivätkä naiset useinkaan yllä osakastasolle. Naisten keräämät ja hallinnoimat varat ovat myös keskimäärin pienempiä suhteessa hallinnoitaviin kokonaisvaroihin.

​”Nykytilanne, jossa sijoitukset kohdistuvat homogeeniseen yrittäjäryhmään, on ongelmallinen. Meiltä jää hyödyntämättä paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon potentiaalia jää lunastamatta. Meidän on tasoitettava tilannetta tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille”, sanoo Corinne Vigreux, TOMTOM-yhtiön perustaja.​