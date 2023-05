Euroviisujen ylimmältä pomolta dekkari ulos syksyllä

Martin Östedahlin tehtävänä on pitää kaikki langat käsissään Euroviisuissa.

Onko tämä sinulle vain yksi työ muiden joukossa, vai koetko sen jotenkin erityisen tyydyttävänä?

– En usko, että tässä työssä voisi onnistua, jos sitä ei pitäisi erityisenä. Euroviisut ovat jotain täysin ainutlaatuista!

Mitä terveisiä lähettäisit euroviisufaneille?

– Tänä vuonna Euroviisut ovat poikkeukselliset, koska BBC tarjoutui järjestämään viisut Ukrainan puolesta. Ja mukana on jälleen kiinnostavia esityksiä, eikä vähiten Pohjoismaista!

Rikosromaanisi Parmiddagen, jonka Aula julkaisee syksyllä nimellä Uudenvuodenjuhlat, ei liity Euroviisuihin, vaan keskittyy ihmismielen synkkiin nurkkiin. Miksi halusit kirjoittaa ihmissuhdetrillerin?

– Ihmisen psyyke kiehtoo minua. Mikä saa ihmiset tekemään hirveitä rikoksia? Voimmeko ymmärtää, voimmeko antaa anteeksi?

Miten kuvailisit itseäsi rikoskirjailijana?

– Haluan kertoa ainutlaatuisia tarinoita, jotka vangitsevat lukijan mielenkiinnon heti ensimmäiseltä sivulta alkaen.

Uudenvuodenjuhlat on klaustrofobinen suljetun tilan mysteeri, jossa tunnelma tihenee vaivaannuttavan uudenvuodenillallisen edetessä, ja seuraukset ovat katastrofaalisia.

Uudenvuodenpäivänä Nackan poliisia kohtaa karmea näky hienostotalon uima-altaassa. Mitä on tapahtunut ihan tavallisella pariskuntien välisellä illallisella? Edellisiltana Lisa Kjellvander on kutsunut rakkaan Ebba-tyttärensä syömään uuden poikaystävänsä ja tämän vanhempien kanssa. Ilta ei kuitenkaan suju hyvin, kun käy ilmi, että teinipariskunnan vanhemmat tuntevat toisensa entuudestaan. Ilta muuttuu pahaenteiseksi, eikä syyttä.

Martin Österdahl (s. 1973) on ruotsalainen dekkarikirjailija. Aula julkaisee hänen uusimman dekkarinsa Uudenvuodenjuhlat syyskuussa. Österdahlilta on aiemmin julkaistu kolme poliittista trilleriä: Armoton todellisuus, Kymmenen on kuoltava ja Rautaenkelit. Östedahl vierailee Helsingissä syksyllä, tiedotamme asiasta lähemmin.