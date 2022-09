Eva Kohonen Lomarenkaan toimitusjohtajaksi

Lomarenkaan historia ja juuret lepäävät sodan jälkeisen Suomen maaseutumatkailussa – jo tuolloin avattiin kotien ovet lomaa viettäville vieraille. Maaseutumatkailun alkuvuosista Lomarengas on laajentunut Suomen suosituimmaksi loma-asuntojen vuokrapalveluksi. Viime vuosina suosio on kasvanut laadukkaiden kotimaisten kohteiden tarjonnan myötä.

Loma-asuntojen omistajien ja vuokraajien yhdistäminen keskenään on todellista kiertotaloutta. ”Tyytyväiset asiakkaat, hyvin toimiva verkkokauppa ja henkilökohtainen palvelu ovat Lomarenkaan lyömätön yhdistelmä”, sanoo tuore toimitusjohtaja Eva Kohonen.

Kohonen on aiemmin toiminut johtotehtävissä Salomaa Yhtiöissä, Sanomalla, Keskossa ja WSOY:llä. Asiakaskeskeinen palveluiden kehittäminen on Evan ydinosaamista. ”Olemme iloisia, että saimme Lomarenkaan tiimiin uuden jäsenen. Evalla on erinomaiset edellytykset johtaa Lomarengasta omistajien ja asiakkaiden odotusten mukaisesti”, toteaa Lomarenkaan hallituksen puheenjohtaja Pasi Nieminen.

”Kotimaan matkailu on nyt aallon harjalla – viime kesä oli myynnillisesti erinomainen kotimaisilla vuokramökeillä, ja ensi talven ennakkovaraustilanne on hyvä. Luotan Suomen vetovoimaisuuteen ja kotimaan matkailun tulevaisuuteen. Olen erittäin innostunut kehittämään Lomarenkaan palveluita yhdessä kokeneiden ammattilaisten ja yhtiön hallituksen kanssa. Lomarengas on tunnettu, luotettu ja vastuullinen suomalainen yritys, jonka arvomaailma sopii hyvin omaani. Johtamisessa uskon asiakaslähtöisyyteen, inspiroivaan visioon ja tiimipelaamiseen”, toteaa Eva uuden haasteen edessä.

Lisätietoja:

Eva Kohonen, toimitusjohtaja (1.10.2022 alkaen), 040 750 1110

Pasi Nieminen, hallituksen puheenjohtaja, 040 507 0100