Eveliina Heinäluoma: Modernin historian suurin lisätalousarvio suuntaa tukea terveyspalveluihin ja kunnille

SDP:n Heidi Viljanen kehysriihestä: Vahvoja toimia koronakriisistä selviytymiseen 8.4.2020 15:34:17 EEST | Tiedote

Hallitus on viettänyt viimeiset kaksi päivää kevään kehysriihessä, jossa päätettiin vuoden 2020 toisesta lisätalousarviosta sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024. Tänä vuonna riihen keskusteluja on käyty hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaepidemian vaikuttaessa Suomeen. Nyt valmistuneilla päätöksillä tuetaan suomalaisia ihmisiä, jotta jokainen selviäisi tästä kriisitilanteesta mahdollisimman pienin vahingoin. Lisäksi akuutin kriisitilanteen hoitamiseen on tulossa vahvistusta. Toimet saavatkin SDP:n kansanedustaja Heidi Viljaselta kiitosta. - Juuri nyt, tämän poikkeuksellisen tilanteen keskellä, on tärkeää panostaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja tulevaisuuteen. Lisäksi on tärkeää jo nyt huomioida, miten suomalaisten arki jälleenrakennetaan hyväksi, Viljanen toteaa. - Nyt esitetyissä päätöksissä on paljon hyviä ja tärkeitä toimia akuutin kriisin hoitamiseen. Esimerkiksi suojavarusteiden hankintaan ehdotettu 600 miljoonan euron lisämäärär