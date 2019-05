Eveliina Heinäluoma: Pääkaupunkiseudun kuntien ääntä kuultiin - pk-seudulle sote-palvelujen erillisratkaisu

Käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa on puolueiden välillä löydetty sopu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen periaatteista.

- Hyvä, että soten markkinamalli on nyt laitettu roskakoriin. Julkisen sektorin vastuu hoivan järjestämisessä vahvistuu, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma iloitsee.



- Pidän myös hyvänä asiana, että pääkaupunkiseudulle lähdetään selvittämään sote-palveluiden järjestämisessä erillisratkaisua - alueen kuntien viestiä on kuultu. Pääkaupunkiseutu on maan väkirikkain alue, jolla on jo tällä hetkellä riittävän suuret hartiat sote-palvelujen järjestämisessä. Tähänkin saakka erikoissairaanhoito on toiminut varsin hyvin ja ongelmat ovat olleet perusterveydenhoidosta ja vanhustenhoidossa. Siksi on tärkeä kirjata 0,7 hoitajamitoitus lakiin, Heinäluoma huomauttaa.