Eveliina Heinäluoma: Rakentamisen kannustimista ei tingitä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään päättänyt palauttaa MAL-sopimusalueiden ulkopuolisten alueiden rakentamisen kannustimet tätä vuotta vastaaviksi.

Alun perin ensi vuoden budjettiehdotus olisi muuttanut käynnistysavustusten ehtoja vain puolen vuoden voimassaolon jälkeen. Avustus on ollut tänä vuonna suuruudeltaan 1000 euroa asuntoa kohden. Avustukseen voi saada 2000 euron asuntokohtaisen korotuksen, mikäli kohde tehdään puurunkoisena eli tällöin avustus on 3000 euroa per asunto. Alkuperäisessä ensi vuoden budjetissa ehdotettiin, että avustusta voisi saada vain 2000 euroa asuntoa kohden ja ainoastaan, jos kohde toteutetaan puurunkoisena.

- Valtion tukipolitiikan on syytä olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Tästä syystä olen tyytyväinen siihen, että aiemmin tänä vuonna linjatuista rakentamisen avustuskriteereistä MAL-sopimusalueiden ulkopuolisille alueille ei ensi vuonna tingitä, korostaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Tukipolitiikkaan ennakoitavuutta

Uusien rakennushankkeiden käynnistyminen vie helposti vuoden tai kauemminkin. Valtion taloutta elvyttävä käynnistystoimi menee aivan hukkaan, mikäli ehtoja olisi jumpattu uusiksi vain puoli vuotta aiemmin päätetyn jälkeen.

- On myös ARA-toimijan suunnittelun kannalta reilua, että avustukset ovat ennakoitavia. Jos rakennuttaja on lähtenyt suunnittelemaan betonitaloa porkkanana tämän käynnistysavustuksen saaminen, jää rakennuttaja nuolemaan näppejään, jos ehdot muuttuvat yhtäkkiä ja ennen kuin asia on saatu edes ARA:ssa vireille. Myöskään kesken suunnittelun betonitalon muuttaminen puurunkoiseksi on käytännössä mahdotonta, taustoittaa Heinäluoma.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimusalueilla eli suurten kaupunkiseutujen MAL-alueilla rakentamista päätettiin vauhdittaa jo aikaisemmin tänä vuonna valtion ja kaupunkialueiden yhteisissä sopimuksissa.