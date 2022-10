Evidensia avaa uuden sairaalan Jyväskylään – tilat mahdollistavat uusien eläinlääkärien ja eläintenhoitajien palkkaamisen

Uuden sairaalan nimeksi tulee Jyväskylän Eläinsairaala. Evidensian tavoitteena on, että eläinsairaala avataan keväällä 2023. Samaan aikaan Omaeläinklinikka Jyväskylä sulkee ja sen henkilökunta siirtyy uuteen eläinsairaalaan.

Eläinsairaala rakentuu Jyväskylän Tourulaan noin 1,5 kilometrin päähän Omaeläinklinikan nykyisestä sijainnista.

Omaeläinklinikka Jyväskylä on nyt alueen ainoa ympäri vuorokauden päivystävä eläinsairaala ja se hoitaa kunnallista päivystystä arkena iltapäivä neljästä aamukahdeksaan ja koko viikonlopun yli. Myös ympäröiviltä klinikoilta lähetetään potilaita sairaalaan hoidettavaksi päivystysaikaan.

Sairaalan johtaja, eläinlääkäri Emmi Klemetti-Hokkanen kertoo, että päivystys tulee olemaan myös Jyväskylän Eläinsairaalan ydintehtävänä.

”Uudet tilat ovat modernit, joten ne mahdollistavat päivystyksen ja sairaalahoidon kehittämisen entisestään”, Klemetti-Hokkanen sanoo.

Uuteen sairaalaan tulee kaksi leikkaussalia sekä uusi hammashuone. Kissat saavat oman odotustilan, tutkimushuoneen ja sairaalaosaston. Varustelu paranee ja sairaalaan hankitaan CT-laite, jolla voidaan tarkentaa ja usein nopeuttaa diagnosointia sellaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi röntgenkuvaus ei riitä.

Eläinsairaalan toimintaan liittyvien parannusten lisäksi Klemetti-Hokkanen iloitsee myös siitä, että uudella sairaalalla on nykyistä enemmän parkkipaikkoja asiakkaille. Hätätilanteessa eläimen voi tuoda autolla vaikka suoraan oven eteen.

Uuteen sairaalaan etsitään lisää eläinlääkäreitä

Jyväskylän alueella on paljon lemmikkejä, jotka kaipaavat hoitoa. Uudistuvaan sairaalaan etsitään nyt lisää eläinlääkäreitä, sillä potilaita alueella riittää. Klemetti-Hokkanen uskoo modernien tilojen houkuttelevan uusia osaajia.

”Sairaalassa on tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä eri erikoisosaajien kanssa, jotta voimme tarjota eläimille mahdollisimman täysipainoista hoitoa.”

Hän suosittelee Jyväskylää asuinkaupunkina ja kannustaa eläinlääkäreitä muutamaan sinne kauempaakin.

”Täällä on luontoa, kulttuuria, paljon harrastusmahdollisuuksia, asumisen hintataso on pääkaupunkiseutua edullisempi. Kaupunki on todella elävä ja kehittyy ja kaikki tarvittavat asiat löytyvät läheltä”, Klemetti-Hokkanen luettelee.