Evijärven säännöstelyn lupamuutoshakemus on toimitettu aluehallintoviraston käsiteltäväksi

Suuret vesimäärät, humus ja happamuus muodostavat vaahtoa jokiin 10.12.2020 11:54:31 EET | Tiedote

Pohjalaismaakuntien jokivesissä on havaittu runsaasti vaahtoa pitkin syksyä. Vaahto on helposti havaittavaa ja on aiheuttanut huolta vesistöjen tilasta. Vaahtoaminen on kuitenkin yleensä luonnollinen fysikaalis-kemiallinen ilmiö.