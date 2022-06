Evondos tähtää Espanjan markkinoille: Evondos Oy and Group Saltó allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Espanjassa

300 000 säästettyä työpäivää – kymmenen miljoonaa Evondosin avulla annettua lääkeannosta pohjoismaissa 7.9.2021 10:15:00 EEST | Uutinen

Yhä useampi kunta on alkanut käyttää lääkeannostelurobotteja parantaakseen kotihoidon laatua ja lääkehoitoa. Kotihoidon asiakkaista tulee näin omatoimisempia ja lääkityksestä turvallisempaa samalla, kun voidaan parantaa henkilöstön työajan käyttöä ja tasoittaa ruuhkahuippuja. Tampereen kaupunki on ollut Evondosin asiakkaana jo vuodesta 2015 ja yhteensä Evondosin avulla on annettu Tamperella n. 300 000 lääkeannosta. Liisa Tuomi, joka toimii palveluesimiehenä kotona asumisen tukipalveluissa Tampereella, muistelee palvelun käytön ensiaskelia: ”Evondosin avulla lähdettiin purkamaan aamu- ja iltaruuhkia. Vaikka pilotin jälkeen kesti aikansa, että käyttöä saatiin laajennettua ollaan nyt siinä tilanteessa, että Evondos-palvelu on laajasti käytössä Tampereella. Alueet, joilla robotteja on enemmän ovat selkeästi nähneet palvelun hyödyt”, hän jatkaa.