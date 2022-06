Evondos tuo markkinoille videoavusteisen lääkeannostelun ja uuden Evondos Anna -lääkeannostelurobotin

Evondos Anna, yhdessä Evondos Etähoitojärjestelmän kanssa, mahdollistaa virtuaaliset hoivakäynnit videoyhteyden avulla. Tärkeimpänä uutuutena on Evondos VideoMed, toiminnallisuus, joka mahdollistaa lääkeannoksen vapauttamisen Evondos Anna -lääkeannostelurobotista videoyhteyden aikana. Tämä mahdollistaa lääkeannostelurobotin käytön myös henkilöille, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja apua lääkkeenotossa, mutta pystyvät muuten asumaan kotona. Videotoiminnallisuus tuo kotihoidon toimintatapoihin lisää joustavuutta ja fyysisiä käyntejä voidaan kohdistaa niihin asiakkaisiin, jotka tarvitsevat niitä eniten. Käyntien ajankohtaa voidaan sovittaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle, ja osa fyysisistä käynneistä korvata etäyhteydellä.



Eetu Koski, Evondosin toimitusjohtaja, on innostunut nyt markkinoille tuotavasta kokonaisuudesta: ”Evondos VideoMed -toiminnallisuus tukee itsenäistä elämää kotona, ja tekee lääkeannostelurobotin käytön mahdolliseksi myös heille, jotka tarvitsevat enemmän apua lääkkeiden otossa. Jo aiemmin lääkeannostelurobottimme on mahdollistanut itsenäisen lääkkeenoton, kuten myös hoitaja-avusteisen lääkkeenoton – ja nyt siis myös videoavusteinen lääkkeenotto on mahdollista saman laitteen avulla.”

Hoiva-organisaatiot, jotka ovat päässeet kokeilemaan Evondos Annaa ovat vaikuttuneita sen tuomista mahdollisuuksista. Yksi näistä organisaatioista on Siun sote. Heillä Evondos E300 robotit ovat laajasti käytössä ja käyttö aloitettiin jo viisi vuotta sitten. ”Lääkeannostelurobotit tuovat asiakkaille lisää turvallisuuden tunnetta ja varmuutta itsenäiseen elämään kotona. Olemme testanneet Evondos Annaa ammattilaisten kesken, ja ensireaktiomme on todella positiivinen”, kertoo Jaana Nykänen, joka toimii palvelusuunnittelijana Siun sotessa. Hän jatkaa: ”Joidenkin asiakkaiden kohdalla tarvitsemme varmistuksen siitä, että lääke on todella otettu. Evondos Annan videotoiminnallisuus ratkaisee tämän ongelman.”

Evondos Anna kehitystyötä on rahoitettu EU AICCELERATE -hankerahoituksella.