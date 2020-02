Ex-opetusministeri Gustafsson: Maksuton toisen asteen koulutus jatkaa tasa-arvon periaatteen linjalla

SDP:n Eloranta: Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus etenee 12.2.2020 18:03:58 EET | Tiedote

Hallitus on tänään julkaissut suuntaviivat toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden toteuttamiseksi. Maksuton toinen aste koskisi noin neljää vuotta nykyisen peruskoulun 9-luokan jälkeen eli samaa joukkoa kuin oppivelvollisuuden laajentaminenkin. - Maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden laajentaminen ovat olleet jo pitkään SDP:n kärkitavoitteita, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että asia etenee. Kaikilla nuorilla täytyy tulevaisuudessa olla vähintään toisen asteen koulutus, sillä koulutus on paras tae työpaikan saantiin. Kysymys on nuoren mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Työllisyyserot perusasteen koulutuksen varassa olevilla ja toisen asteen suorittaneilla ovat merkittäviä, painottaa sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.). Maksuttomuuden periaatteiden mukaisesti opetuksen lisäksi myös osaamisen hankkimiseksi tarvittava oppimateriaali sekä työvälineet, työasut ja työaineet olisivat opiskelijalle maksuttomia