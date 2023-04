F-liiga saa ensikertalaisen mestarin – Nokian KrP ja TPS kohtaavat finaalisarjassa

Kaksi hyökkäysvoimaa pursuavaa joukkuetta tarjoili Tapiolan urheiluhallin 943 katsojalle heti avauserään seitsemän maalia, kun KrP punnersi Oilersin avausmaalin jälkeen 3–1-johtoon mutta Oilers kiri rinnalle Heikki Iiskolan rangaistuslaukauksella ja Tuomas Iiskolan osumalla. Sitten astui esiin nokialaisten toisen osuman syöttänyt Henri Johansson, joka iski 13 sekuntia ennen erätaukoa uuden vierasjohdon ja laukoi toisessa joukkueelleen jo viidennen ja kuudennen maalin.

Aaro Astalan päätösjakson alkuun irtopallosta lapioiman 4–6-kavennuksen jälleen Henri Johansson teki jo neljäntensä ja samalla uransa 99. pudotuspelimaalin. Perään oli tilaisuus jo sadanteen, mutta rangaistuslaukaus karkasi harhautuksen päätteeksi yli Joonas Kaltiaisen maalin. Epäonnistuminen näytti hetken koituvan kalliiksi, kun Oilers nousi Markus Markkolan ylivoimamaalilla ja Rasmus Kainulaisen osumalla jo maalin päähän, mutta siihen Öljymiesten kiri kuivui. Viimeisen kympin aluksi Juuso Aholan poikkisyöttö pomppasi puolustukseen kiirehtineen Oilers-pelaajan lavasta omaan verkkoon, ja lopuksi Joona Rantala ja Mikko Laakso sinetöivät KrP:n finaalipaikan palloilla tyhjään maaliin.

Nokian KrP oli ensi kertaa finaalissa viime keväänä, jolloin Classic oli vielä vahvempi. Pronssimitaleita nokialaisten vitriinissä on kaksi. Oilersilla on vielä mahdollisuus jatkaa mitaliputkea: viime keväänä espoolaiset olivat pronssilla ja kaksi vuotta sitten hopealla.

Jyväskylässä nähtiin kahteen erään vain kolme maalia, jotka kaikki syntyivät ottelun ensimmäisten 12 minuutin aikana. Happeen nuoret Matti Minkkinen ja Ville Heiska rakensivat kuitin Miko Kailialan avausosumaan, mutta Waltteri Vesterisen tarkka laukaus takakulmaan saatteli turkulaiset johdossa tauolle. Kolmannen erän alussa Eppu Suhanto päätti näyttävät poikkisyötöt takatolpalta tasoitukseen, mutta heti seuraavassa vaihdossa iski molemmille joukkueille takaisku. Happeen Teuvo Kinnusen ja TPS:n Lauri Stenforsin törmäys tuotti videotarkistuksen jälkeen Kinnuselle punaisen kortin, ja Stenfors jouduttiin auttamaan kaukalosta pukusuojaan, jonne kuulutettiin myös lääkäriä. Ylivoimalla ei maaleja nähty, mutta kahdeksan minuuttia ennen ottelun loppua Miko Kailiala lähetti kovan syötön luukulle, josta Mikko Hautaniemi ohjasi TPS:n voittomaalin.

TPS:n tähän saakka ainoa finaalipaikka ja mitali ovat keväältä 2019, jolloin turkulaiset hävisivät sarjan Classicille. Kahtena viime kautena TPS on sijoittunut neljänneksi. Happeen edellinen mitali on kevään 2018 hopea. Kolmena viimeisimpänä loppuun pelattuna kautena joukkue on ollut viides.

Esa Jokisen ottelukuviin