F. Springerin mestariteos Bougainville ilmestyy nyt suomeksi

F. Springerin romaani Bougainville on julkaistu Aviadorin kustantamana. Teoksen on suomentanut Titia Schuurman.

Hollantilainen diplomaatti Bo työskentelee Alankomaiden asiainhoitajana 1970-luvun alun Bangladeshissa. Hän on menettänyt parhaan ystävänsä, samassa maassa mereen hukkuneen Tommien. Tommien isoisä Johan de Leeuw, romaanin kolmas kertoja, on elänyt 1800–1900- luvuilla Hollannissa ja sen siirtomaissa, joissa hän on käynyt omaa taisteluaan kolonialismia vastaan.

F. Springer jatkaa monikerroksisessa romaanissaan hollantilaisten siirtomaakuvausten perinnettä. Hänen suuri edeltäjänsä, Max Havelaarin kirjoittanut Multatuli, esiintyy Bougainvillessa yhtenä romaanihenkilönä, samoin kovan kohtalon kokenut hollantilaissyntyinen vakooja Mata Hari.

Bougainvillen tarinaa sävyttävät maailmansotien kaiut ja Bangladeshin itsenäisyyssodan tuoreet haavat. Maailmanhistorian melskeiden taustaa vasten F. Springer kertoo tarkkanäköisesti, ironisesti ja samalla myötätuntoisesti ystävyydestä, rakkaudesta ja pakenevan onnen tavoittelusta.

F. Springer (1932-2011), oikealta nimeltään Carel Jan Schneider syntyi ja vietti lapsuutensa Alankomaiden Itä-Intiassa. Aikuisiällä hän teki pitkän uran myös diplomaattina. Springer nousi Bougainville-romaaninsa ansiosta Hollannin rakastetuimpiin kuuluvaksi kirjailijaksi. Hänen tuotantonsa käsittää 11 romaania sekä novelleja, esseitä ja runoja. Vuonna 1995 hän sai arvostetun Constantijn Huygens -palkinnon koko elämäntyöstään.

Titia Schuurman suomentaa sekä englannista että hollannista, joka on hänen isänsä äidinkieli. Hollantilaisen proosan lisäksi hän on suomentanut myös muun muassa intialaista kirjallisuutta.

SPRINGER, F. : Bougainville

180 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811034

Ilmestymisaika: Lokakuu 2022

Suomentaja: Titia Schuurman

