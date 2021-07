Facebookissa kiertää huijausviesti onnettomuudesta

Jaa

Facebookin ryhmissä liikkuu ”uutinen” onnettomuudesta, joka olisi tapahtunut Helsingissä ja siinä olisi kuollut ja loukkaantunut ihmisiä.

Facebookissa kiertävä "onnettomuustiedote" on huijaus ja kyseistä onnettomuutta ei ole tapahtunut. Huijausviestissä on kuva palomiehestä kypärä kädessä. Huijaukselle on tehty sivusto, joka saattaa kalastella käyttäjän Facebook-tunnuksen tietoja. Huijauslinkkiä ei tule painaa.



Helsingin kaupungin pelastuslaitos tiedottaa vakavista onnettomuuksista Twitterissä https://twitter.com/stadinbrankkari tilillä sekä tarvittaessa mediatiedotteilla.