Fafa’s avasi ravintolan Kuopioon

Fafa’s avasi kaksi uutta ravintolaa Helsinkiin 11.5.2021 10:12:00 EEST | Tiedote

Fafa's jatkaa jälleen laajentumistaan ja on avannut huhti-toukokuussa kaksi uutta ravintolaa Helsinkiin, Fafa’s Flemarin Kallion ytimeen sekä toisen kauniin ympäristön omaavaan Lehtisaaren. Fafa’s-ketjun ravintoloita on nyt yhteensä 43 eri kohteessa Suomessa ja yksi Iso Britannian Lontoossa. Kallion toinen Fafa’s-ravintola Ravintolan omistajana toimii kokenut yrittäjä Tayaba Islam, joka toimii myös Kallion sekä Martinlaakson Fafa’s:ien yrittäjänä. Flemari sijaitsee Fleminginkadulla - Kallion vilkkaassa ytimessä ja ravintolan sisustuksesta huokuu nuorekas sekä ajan hermoilla oleva tunnelma. Uusi naapuri Lehtisaaressa Mahafujur Tahaman toimii Fafa’s Lehtisaaren yrittäjänä. Mahafujur on myöskin toiminut yrittäjänä Pohjoisen Rautatienkadun Fafa’s:ssa. Hän pääsee toimimaan uniikissa lokaatiossa, jossa vallitsee yhteisöllinen tunnelma. Ravintola on paikallinen loftmainen olohuone, jonka isossa salissa voi viettää rauhassa lounastaukoa. Ravintolat ovat myös fafas.fi -verkkokaupassa, josta kot