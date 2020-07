Fafa’s avasi uuden ravintolan Herttoniemessä

Fafa's palvelee asiakkaita kauppakeskus Hertsissä.

Tilan tunnelmaan on vaikuttanut seinämaalauksellaan taiteilija Jani Tolin, jonka taidetta on nähtävillä myös Fafa’s A Bloc:ssa, Fafa's Columbuksessa sekä Fafa’s Myllyssä.



"Hertsin teoksessa yhdistyy teemaltaan urbaani kerroksellinen paperikollaasi graffittiin ja mainostekstimäiseen "Courage" -sanaan, joka on brändin arvojen mukainen." -Tolin Summaa.



Fafa’s on vuodesta 2011 toiminut ravintolaketju, jonka kasvispainotteisen ruokalistan kulmakivinä toimivat täytetyt pitaleivät ja tuoreet salaatit. Fafa’s:n toimintaa ohjaavat laadukkaan ruoan lisäksi ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin keskittyvät arvot. Fafa’s kompensoi ensimmäisenä ravintolaketjuna Suomessa kaikki ravintoloiden toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt sisältäen myös epäsuorat päästöt.