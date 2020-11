Fafa’s laajentaa ravintola-alan kurimuksesta huolimatta

Korona-aika on muuttanut pysyvästi myös Fafa’s:n asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Arjen dynaamisuus näkyi jo aiemmin ruoan kuljetuspalveluiden vahvana kasvuna, ja korona-aika on voimistanut tätä trendiä entisestään. Itsepalvelukioskien, verkkokaupan ja kuljetuspalveluiden suosio kasvaa kohisten tulevaisuudessakin. Vaikka ravintoloissa paikan päällä syöminen on vähentynyt, panostamme edelleen turvalliseen asiointiin kaikissa Fafa’s:n ravintoloissa, Myllyniemi jatkaa.

Marraskuussa avaamme Vantaan Martinlaaksoon ja tammikuussa Vallilaan, kertoo toimitusjohtaja Ville Myllyniemi ketjun tulevaisuudennäkymistä. Etsimme jatkuvasti uusia liikepaikkoja kaikista Suomen suurista kaupungeista, Myllyniemi päättää.

Suomessa 2011 perustettu ja suomalaisessa omistuksessa oleva Fafa’s on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kasvisruokapainotteisista Fast Casual -ravintolakonsepteista. Kasvua tavoitellaan myös ulkomailla.

Fafa's toimii tällä hetkellä kolmessa eri maassa – Suomi, Viro ja Englanti. Fafa’s:lla on 43 ravintolaa, joista 39 on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa.

Fafa’s:n kasvispainotteisen ruokalistan kulmakivinä toimivat täytetyt pitaleivät ja tuoreet salaatit. Fafa’s:n toimintaa ohjaavat laadukkaan ruoan lisäksi ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin keskittyvät arvot. Fafa’s kompensoi ensimmäisenä ravintolaketjuna Suomessa kaikki ravintoloiden toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt sisältäen myös epäsuorat päästöt.