Fafa’s palvelee asiakkaita Espoontorilla

Fafa’s

Suomessa 2011 perustettu ja suomalaisessa omistuksessa oleva Fafa’s on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kasvisruokapainotteisista Fast Casual -ravintolakonsepteista. Kasvua tavoitellaan myös ulkomailla.

Punaisesta viivasta nimensä yhteydessä tunnettu Fafa's toimii tällä hetkellä neljässä eri maassa – Suomi, Viro, Ruotsi ja Englanti. Fafa’s:lla on yli 40 ravintolaa, joista 31 on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Tavoitteena on kasvaa yli 50 ravintolan ketjuksi Suomessa ja ulkomailla vuoden 2020 aikana, ja rikkoa 100 ravintolan raja vuoteen 2023 mennessä.