Fafa’s palvelee asiakkaita uusissa kauppakeskuksissa

Suomessa 2011 perustettu ja suomalaisessa omistuksessa oleva Fafa's on yksi kasvavimmista kasvisruokapainotteisista Fast Casual -ravintolakonsepteista, joka kasvaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Fafa's toimii 4 eri maassa – Suomi, Viro, Ruotsi ja Englanti. Suomessa on 38 Fafa's-ravintolaa, joista 27 on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Tällä hetkellä ravintoloita on yhteensä 41 Suomessa ja ulkomailla.

Tavoitteena on kasvaa yhteensä 60 ravintolaan Suomessa vuonna 2020 aikana, ja rikkoa 100 yksikköä vuoden 2022 aikana.

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä? Lue lisää https://www.fafas.fi/Franchising ja ota meihin yhteyttä osoitteeseen franchising@fafas.fi