Fafa's valloittaa Itä-Helsinkiä

Fafa’s avasi uuden ravintolan Vuosaaressa kauppakeskus Columbuksessa 23.7.2020.

Ravintolan on suunnitellut sisustusarkkitehtitoimisto Franz Design Oy:n suunnittelija Juha Ravantti-Vesto. Tilan tunnelmaan on vaikuttanut upealla muraalillaan taiteilija Jani Tolin, jonka kädenjälkeä on nähtävillä Columbuksen lisäksi Fafa’s Citykäytävässä, Hertsissä ja Myllyssä.