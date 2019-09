Fafa’s:n 40. ravintola avautuu Lontooseen

Tänä syksynä Fafa's:n kansainvälinen kasvu laajenee Englantiin. Ketjun 40. ravintola avaa ovensa Lontoon Covent Gardeniin perjantaina 27.9.2019 osoitteessa 1 Monmouth Street.

Fafa’s tuo Suomesta tuttuja makuja jatkossa myös lontoolaisille. Terveellistä ja ravinteikasta katuruokaa tarjoilevan Fafa's:n menu koostuu pitaleivistä ja salaateista – Lontoon menuun uutena elementtinä on Fafa's:n aamupala. Ketju keskittyy pääasiassa vegaaniseen ja kasvisruokaan, mutta tarjolla on myös liha-annoksia.

– Olemme hyvin innoissamme siitä, että avaamme ravintolan maailman keskipisteeseen. Olemme kiitollisia, että saamme tehdä työtä, jota rakastamme ja voimme työllistää ihmisiä ympäri maailmaa. Olen hyvin ylpeä saavutuksestamme sekä henkilökunnastamme – me olemme sitä mitä Fafa’s on, Fafa’s-ketjun perustaja Doron Karavani sanoo.

Fafa's:n Lontoon ravintola työllistää 16 paikallista nuorta aikuista, joiden persoonallinen ammattitaito varmistaa viihtyisän asiakaskokemuksen. Henkilökunnan ja ruoan lisäksi Fafa's:n sielu on tuotu esille ravintolan sisustuksessa.

Kaikki sai alkunsa Helsingin Iso Robalta

Vuonna 2011 Fafa’s:n ensimmäinen ravintola avattiin Iso Roobertinkadulle Helsinkiin. Suomalaisessa omistuksessa oleva Fafa’s on kasvanut Suomen yhdeksi suosituimmaksi fast casual -ravintolaketjuksi.

Yrityksellä on Suomessa 37 ravintolaa, joista 25 on franchising-yrittäjien hallinnassa. Kolme ravintolaa sijaitsevat Ruotsissa, Virossa ja nyt uusimpana Englannissa. Fafa's:n tavoitteena on kasvaa voimakkaasti sekä ulkomailla että kotimaassa. Vuonna 2022 yrityksen tavoitteena on 100 Fafa’s-ravintolaa.