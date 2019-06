Fafa's:n uusi toimitusjohtaja

Huhtikuussa 2019 Fafa’s sai uuden toimitusjohtajan.

Ville Myllyniemi nimettiin Fafa’s Plats Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi huhtikuussa, entisen toimitusjohtajan Doron Karavanin keskittyessä Fafa’s:n kansainväliseen kasvuun ja Englannin ensimmäisen Fafa’s-ravintolan avaamiseen. Ravintola aukeaa Lontoon Covent Gardeniin syksyllä.



Myllyniemi aloitti Fafa’s:n kehitysjohtajana kaksi vuotta sitten, kun Fafa’s alkoi keskittyä vahvaan kasvuun. Aikaisemmin Myllyniemi on työskennellyt johtotehtävissä pikaruoka-alalla.





Suomessa 2011 perustettu ja suomalaisessa omistuksessa oleva Fafa's on yksi kasvavimmista kasvisruoka painotteisista Fast Casual -ravintola konsepteista, joka kasvaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tutuksi tullut punainen viiva Fafa's-nimen yhteydessä toimii tällä hetkellä 3 eri maassa - Suomi, Viro ja Ruotsi. Suomessa on 35 Fafa's-ravintolaa, joista 24 on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Yrittäjiä on yhteensä 11, ja etsimme aktiivisesti uusia yrittäjiä.



Tavoitteena on kasvaa yhteensä 60 ravintolaan Suomessa ja ulkomailla vuonna 2020 aikana, ja rikkoa 100 yksikköä vuoden 2022 mennessä.