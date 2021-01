Faktaa ja fiktiota sekoittava dekkarisarjan avaus ja omiin kokemuksiin pohjautuva kertomus maailman pisimmästä kädenvääntöottelusta

Uuden dekkarisarjan aloittavassa "Punaisessa prinsessassa" ollaan RAF-terroristiryhmän jäljillä. Antti Vihisen rikosromaani ammentaa lähimen­neisyydestämme, jossa on jotakin pelottavan tuttua. Omiin kokemuksiin pohjautuvassa "Prässissä" maailman vahvin kirjailija Jarmo Stoor puolestaan pohtii, mistä kumpuaa voima ylittää itsensä yhä uudelleen.

Tampereen Pyhäjärvestä löytyy murhatun naisen ruumis. Tutkimukset johtavat keskusrikospoliisin täysin odottamattomaan suuntaan, Eurooppaa 1970-luvulla terrorisoineen Baader–Meinhof-ryhmän jäljille. Onko kylmäverinen RAF-terroristiryhmä tehnyt paluun? Faktaa ja fiktiota sekoittava Punainen prinsessa aloittaa uuden Vaaran värit -dekkarisarjan.



Antti Vihinen on kirjailija ja monipuolinen kulttuurivaikuttaja. Hampurin yliopistossa Vihisen kurssitoverina oli Ulrike Meinhofin tytär, jonka tarina ei jättänyt häntä rauhaan. Niinpä hän perehtyi RAF:n toimintaan perin pohjin ja rakensi dekkarinsa aiheen ympärille. Vihinen on työskennellyt suomalaisen kulttuuriviennin tehtävissä Berliinissä ja Sibeliustalon johtajana Lahdessa.



Prässi on tositapahtumiin perustuva kertomus maailman pisimmästä kädenvääntöottelusta ja ihmisestä sen keskiössä. Euroopanmestaruuspöydässä kilpailun puristuksessa Jarmon mieleen tipahtaa muistoja, pettymyksiä, onnistumisia ja kiperiä kysymyksiä. Miten pienistä asioista elämä rakentuukaan ja saa suuntansa?



Kirjailijan omiin kokemuksiin pohjautuva romaani on hersyvä, hävytön ja syvästi inhimillinen.



Jarmo Stoor on Helsingissä ja Oulussa asuva kirjailija. Laaja tuotanto sisältää romaanien lisäksi novelleja, näytelmän ja sarjakuvakäsikirjoituksen. Stoorin kieli on huumorin sävyttämää, lämminhenkistä ja oivaltavaa. Prässissä yhdistyvät Stoorin kaksi intohimoa, kirjoittaminen ja urheilu. Hän on voittanut rugbyssä SM-pronssia. Kilpakädenväännössä Stoor on kaksikymmenkertainen SM-mitalisti ja kaksinkertainen MM- ja EM-mitalisti.



Kirjojen virallinen ilmestymispäivä on 1.2.2021.



