”Faktapohjaiselle journalismille edelleen suuri tarve” Verde – vihreä verkkomedia viettää ensimmäistä vuosipäiväänsä

Verkkomedian synty ajoittuu aikaan, jolloin vihreän liikkeen arvojen esille tuomiselle oli uutta tilaa ja tarvetta suomalaisessa mediakentässä. Vihreät puolueena oli aikaisemmin päättänyt lakkauttaa Vihreä Lanka -lehden, ja päätös herätti harmistusta ja kysymyksiä vihreän liikkeen kannattajissa. Tarve uudelle journalistiselle tuotteelle oli ilmeinen, sanoo verkkomediaa julkaisevan Verdelehti Oy:n toimitusjohtaja Leena Brandt.



- Monilla keskustelufoorumeilla uuden median tarve tuli selvästi esille, ja Verden joukkorahoitukseen osallistui yli 300 henkilöä melko lyhyellä keräysajalla. Saimme tämän tukijoukon avulla lentävän lähdön julkaisulle.



Verden perustamiseen kannusti myös journalismissa vähitellen tapahtunut muutos, jossa väärän ja virheellisen tiedon julkaisemisen kynnys madaltui huolestuttavasti. Faktoihin perustuvalle tiedonvälitykselle oli verkkomedian perustajien näkemyksen mukaan selkeää tarvetta.



- Alusta asti olemme lähteneet siitä, että klikkausten määrä ei ole keskeinen tekijä journalistista tuotetta arvioitaessa, Leena Brandt sanoo.



- Oleellista on, että voimme tuoda monipuolisesti esille vaihtoehtoisia näkemyksiä, jotka perustuvat faktoihin. Sanoisin, että kuluneen vuoden aikana faktapohjaisen journalismin tarve ei ole lainkaan vähentynyt, pikemminkin päinvastoin.



Verden voi määritellä vihreästi orientoituneeksi yhteiskuntapoliittiseksi julkaisuksi. Sen seuraamiin aiheisiin kuuluvat isot ja pienet teemat, niin ilmastonmuutos, lajikato ja ihmisoikeuskysymykset kuin myös vihreän arjen ratkaisut ja kaupunkisuunnittelu.



Verden julkaisuja luetaan viikoittain noin 10 000 – 15 000 kertaa. Esimerkiksi päätoimittaja Osmo Soininvaaran ylläpitämä koronaepidemian seurantasivu (www.verdelehti.fi/korona) on ollut erittäin suosittu ja seurattu siitä lähtien, kun sen julkaiseminen loppuvuodesta 2020 aloitettiin.



Verde kehittyy koko ajan. Tuoreimpina kolumnisteina syksyllä aloittivat kansanedustaja Atte Harjanne, europarlamentaarikko Heidi Hautala, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi ja ympäristöasiantuntija Petri Nieminen.



Lehden jutut ovat avoimesti luettavissa verkossa, koska tekijöiden näkemyksen mukaan avoimuus on keskeinen tekijä verkkojulkaisemisessa. Lehden uutiskirje ilmestyy viikoittain, ja sen voi tilata 30 euron vuosimaksulla.



Verdelehti Oy:n omistajiin kuuluvat noin 20 yksityishenkilöä sekä Viite - Tieteen ja teknologian vihreät ry. Verden päätoimittaja on Osmo Soininvaara.