FA:n johtoryhmä lahjoittaa päivän palkkansa ilmastotalkoisiin ja haastaa kollegansa

Finanssialan Mika Linna: Rahoitusala taistelee hybridiuhkia vastaan 14.9.2019 11:51:02 EEST | Tiedote

Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista on vahvistaa kykyä torjua hybridiuhkia ja vastata niihin. Tavoite on kannatettava, ja rahoitusala on sitoutunut poikkeusolojen torjuntatoimiin yhteistyössä viranomaisten ja muun elinkeinoelämän kanssa. EU:n valtiovarainministerit käsittelivät teemaa perjantaina Helsingissä epävirallisessa kokouksessaan.