Fantasiakirjallisuuden lukijat toivovat kirjailijoilta omaäänistä kerrontaa

Tarkastelun keskiössä ovat J. R. R. Tolkienia, J. K. Rowlingia ja Christopher Paolinia käsittelevät verkkokeskustelut. Lisäksi tutkitaan fantasian lukijoiden ajoittain varsin tiiviitäkin verkkoyhteisöjä, joilla on painava sanansa sanottavana myös tekijyyteen liittyen.

Tutkimus osoitti, että lukijat arvostavat uusia ja erilaisia, vähintäänkin persoonallisella tyylillä kerrottuja tarinoita. Tutulle ja turvalliselle, kierrätetyistä osista kootulle, eikä aina erityisen hyvin kirjoitetulle tusinafantasialle on toki paikkansa esimerkiksi lapsilukijoiden ja fantasianoviisien kirjahyllyissä ja sydämissä. Kokeneempia lukijoita tällaiset kirjat voivat pitkästyttää tai jopa suututtaa. Useat lukijat kokevat Paolinin Perillinen-sarjan (The Inheritance Cycle) kuuluvan tähän kategoriaan. Perillinen-kirjoja on kuvattu esimerkiksi ilmaisulla ”Star Wars lohikäärmeillä”.

Koska monien mielestä kaikki on jo sanottu, nousee keskiöön usein myös näkemys, jonka mukaan oleellisinta on, että kirjailija osaa kertoa vanhan tutun tarinan tuoreesti, omalla persoonallisella otteellaan. Jos kerronnan tyyli vie mukanaan, voidaan ”jäljittelyn synnit” antaa anteeksi. Useiden lukijoiden mielestä Rowling on esimerkki tästä.

Eniten fantasian lukijat kuitenkin arvostavat innovatiivista uuden luomista, johon erityisesti nykyfantasian isän, Tolkienin, katsotaan pystyneen. Verkkokeskusteluissa Tolkienin ympärille rakentui toistuvasti romantiikalle tunnusomainen nerokultti. Tolkieniin suhtaudutaan ajoittain myös suojelevasti: liian suorien vaikutteiden ottaminen Tolkienilta voi johtaa lukijoiden ärsyyntymiseen.

Fantasiakirjailijoiden ympärille on verkossa muodostunut tiiviitä (tulkinta)yhteisöjä, kuten esimerkiksi Paolinin antifanit eli niin sanotut anti-lohikäärmeratsastajat osoittavat. Olipa kyseessä sitten fani- tai antifaniryhmä, nousee toiminnan elinehdoksi aina vahva ryhmähenki.

Yleisillä ei-fanisivustoilla keskustelijoiden keskimääräinen tietotaso on matalampi, ja käytös huonompaa. Tutkimus osoitti, että fantasiafaneilla on paljon tietoa faniuden kohteestaan ja he ovat aktiivisia toimijoita, joilla on keinoja saada äänensä kuuluviin. Kun fanit ilmaisevat mielipiteitään, kannattaa kuunnella.

FM Minna Siikilä-Laitilan nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan ”There is not a single original thought in Eragon”. Tekijyys, intertekstuaalisuus ja fandom internetin fantasiakirjakeskusteluissa tarkastustilaisuus pidetään 10.12.2022 alkaen klo 12 Mattilanniemessä Agoran Gamma-salissa.

Vastaväittäjänä on professori Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija emeritus Urpo Kovala (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Julkaisutiedot:

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 585, 307 s., Jyväskylä 2022, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-9251-4 (PDF).

Linkki PDF-tiedostoon http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9251-4

Taustatietoja:

Siikilä-Laitila kirjoitti ylioppilaaksi Honkajoen lukiosta vuonna 2004. Hän valmistui Vaasan yliopistosta viestintätieteiden maisteriksi vuonna 2012. Siikilä-Laitila työskentelee kirjastovirkailijana Porin kaupunginkirjastossa. Väitöskirjatutkimuksensa hän aloitti vuonna 2014. Tutkimusta ovat rahoittaneet Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos sekä Emil Aaltosen säätiön rahoittama tutkimushanke Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos (2016–2019).

Lisätietoja: Minna Siikilä-Laitila, minna.siikila@gmail.com, 050-575 1775