Fasetti kunnostaa Finlandia-talon valaisimet, jotka ovat merkittävä osa Alvar Aallon ikonista kokonaistaideteosta

Alvar Aalto suunnitteli Finlandia-talon kokonaistaideteokseksi. Aallolle tyypilliseen tapaan Finlandia-taloon suunniteltiin useita uniikkeja valaisimia. Valaisimet ja valaistus ovat merkittävä osa rakennuksen identiteettiä ja sisustuksen tunnelmaa.



Valaisimien positiomäärä on Finlandia-talossa omaa luokkaansa. Kunnostettavia valaisimia on kaiken kaikkiaan yli 2700 – ulkovalaisimista sisääntuloaulan ja lämpiön sekä henkilökunnan tilojen valaisimista konserttisalin ja orkesterimontun teknisiin valaisimiin.

Finlandia-talon valaisimien kunnostaminen on jo valaisimien lukumäärän puolesta ainutlaatuinen projekti. –Tämän tyyppisissä kohteissa kunnostettavien valaisimien kokonaismäärä vaihtelee tyypillisesti 150 ja 200 välillä. Näin suuri suojeltujen valaisimien määrä on julkisessakin rakennuksessa aivan poikkeuksellinen, vieläpä kun erilaisia valaisimia on lukuisia. Tämän kokoisena, antiikki- ja vintage-valaisimiin erikoistuneena toimijana pystymme paneutumaan jokaiseen spesifiin valaisintyyppiin. Pelkästään yhden valaisintyypin pohjaselvitystöihin voi kulua tiimiltämme useita työpäiviä, Fasetin hallituksen puheenjohtaja, Janne Ylönen kertoo.



Kunnostustyön yhteydessä myös valaisimien tekniikka modernisoidaan. Oma osansa ovat salin ja näyttämön valaisimien esitysteknillisten ominaisuuksien päivittäminen tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi. – Tästä syystä puhumme kunnostusentisöinnistä, emmekä restaurointityöstä. Lopputuloksen tulee joka tapauksessa näyttää siltä, ettei valaistustekniikan modernisointi näy ulospäin. Kunnostuksen jälkeen valaisimet täyttävät tämän päivän turvallisuusvaatimukset, mutta näyttävät juuri siltä, millaisiksi ne suunniteltiin. Verstaamme moniammatilliset osaajat pääsevät jokainen haastamaan oman osaamisensa, Ylönen kuvailee.



Fasetin valaisinpaja on erikoistunut arvorakennusten ja suojeltujen rakennusten valaisimien entisöintiin ja kunnostamiseen. Parhaillaan työn alla on Smolnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden valaisimien kunnostus. Viime vuosina Fasetti on vastannut myös mm. Helsingin kauppakorkeakoulun entisen päärakennuksen ja Turun Sampotalon valaisimien kunnostuksesta. Lisäksi Fasetti on ollut mukana useissa merkittävissä kirkkoprojekteissa.