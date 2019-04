Fat Lady luo nahkansa uudelleen – Tampereelle uusi elektronisen musiikin tapahtumapaikka Venue FL

Suosittu tamperelainen yökerho Fat Lady uudistaa konseptinsa kovatasoiseksi tapahtumapaikaksi, joka hostaa jatkossa muun muassa urban-, house-, tekno-, trance-, trap-, drum'n'bass- ja rap-bileitä. Venue FL -nimellä tunnistettava ainutlaatuinen klubi viihdyttää erityisesti elektronisen musiikin diggareita.

Fat Ladyn vuodesta 2011 saakka sykkineet valot sammuvat vapunaattona 30.4.2019. Entistä häikäisevämmät spotit syttyvät perjantaina 10.5.2019, kun ainutlaatuinen venuetyyppinen tapahtumapaikka Venue FL avaa ovensa.

- Venue FL on juuri sitä, mitä Tampere tarvitsee. Meiltä on tähän asti puuttunut selkeä elektronisen musiikin venue, joka tarjoaa riittävän suuret ja laadukkaat puitteet erityyppisille klubeille ja artisteille. Tällaista mestaa Mansessa on toivottu jo pidempään, kertoo uuden konseptin takana oleva Mepi Puurtinen.

Uudistettuihin ja pintaremontoituihin tiloihin on tuotu uuden ilmeen lisäksi uutta tekniikkaa valoista LED-seiniin ja aiempaa massiivisempaan äänentoistoon.

Taustalla kovat tekijät ja vahvat verkostot

Elektronisen musiikin pioneeri Mepi Puurtinen, DJ Mefisto, on tuonut vuosituhannen vaihteesta alkaen musiikin kiinnostavimpia ja nimekkäimpiä kansainvälisiä artisteja suoraan Tampereen sykkeeseen. Kaikkiaan hän on tuonut lavoille yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa yli 200 ulkomaalaista artistia isoista staroista pienempiin nimiin. Lisäksi hän on järjestänyt Tampereella ja muualla Suomessa elektronista musiikkia suurilla ja pienillä venueilla sekä klubeilla, underground-tapahtumia unohtamatta. Puurtisen spesiaalikäsialaa ovat tekno- ja house-tapahtumat, ja hän on myös itse saanut bilekansan liikkeelle energisillä seteillään yli 20 vuoden ajan DJ Mefistona.

- Venue FL:n vahvuus on ehdottomasti hyvin luoduissa verkostoissa. Meillä on hyvät yhteydet agentteihin ja artisteihin Suomen lisäksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä tietysti ravintola- ja tapahtumavaikuttajiin kotimaassa. Hyvät kontaktit ovat vuosien työn tulos, ja ne näkyvät artistikattauksessamme – kuten myös tiivis yhteistyö Suomen kovimpien tapahtumanjärjestäjien kanssa, Puurtinen sanoo.

Eri genrejen klubeja laajalla skaalalla

Venue FL:n tarjonta koostuu monipuolisesti elektronisesta ja konemusiikista, tyylisuuntina muun muassa urban, house, tekno, trance, trap, drum'n'bass, rap, hip hop ja dubstep. Suomalaisista huippunimistä lavalle saadaan mm. DJ Infekto, joka on yksi Suomen johtavimmista drum'n'bass-DJ:stä sekä pitkän uran tehneet DJ, teknomusiikkituottaja Orion ja DJ Milla Lehto.

Aikomus ei ole jäädä vain suomalaisten nimien esiintymisareenaksi, vaan kattaukseen tuodaan myös artisteja ulkomailta. Esimerkiksi italialainen teknostara Hollen nousee Venue FL:n lavalle 31.5.

Lähes täydellisessä uudistuksessa säilytetään säännöllisesti klubikansaa viihdyttänyt Sikatiistai.

- Sikailu tiistaisin tulee jatkumaan. Yhdessä Rähinä Recordsin kanssa luotsattu Sikatiistai on tuonut Tampereelle kovia nimiä, monia yllätysesiintyjiä ja Suomen parhaimpia urbaanin musiikin DJ:tä. Suuren suosion vuoksi tämä eventti tullaan säilyttämään, Puurtinen toteaa.

Venue FL:n avajaisissa perjantaina 10.5.Plan B:n WE LOVE TECHNO -event, jossa esiintyvät DJ:t Orion, Mikado, Nobel JR ja Mefisto. Lauantaina 11.5. Moments trancen ystäville, jolloin tilan ottavat haltuun DJ:t Tempo Giusto, Lepi ja Kajis. Ovet auki klo 22 (–05).

Liput tapahtumiin osoitteesta Lippu.fi. (Liput tulevat myyntiin perjantaina 3.5.2019.)

Venue FL:n tulevaa ohjelmistoa:

10.5. Avajaiset / Plan B

11.5. Moments

14.5. Sikatiistai, SPEKTI live

17.5. Diamond

18.5. Insomnia

25.5. FLEX

31.5. Plan B

1.6. Clinic

7.6. Club Glamour

8.6. Insomnia

5.7. Clinic

6.7. FLEX

12.7. Club Glamour

13.7. Bassgame

19.7. Diamond

20.7. Insomnia



Koko ohjelmisto on tutustuttavissa täällä.

Lisätiedot:

Mepi Puurtinen, mepi@venuefl.com

Venue FL

Hämeenkatu 10, 33100 Tampere

+358 100 5565



Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet