Feenix-veistoksen paljastaminen antaa lähtölaukauksen tornitaloille Tapiolan sydämessä

Tapiolan Feenix -hankkeen rakentamisen suunnitelmat ja ennakkomarkkinoinnin valmistelut ovat loppusuoralla. Asunto Oy Espoon Tulilintu rakennetaan Tapiolaan unelmapaikalle, sillä Feenix sijaitsee Tapiolan kävelykeskuksen ytimessä.

Kohteen suunnittelijan, professori, arkkitehti Antti-Matti Siikalan mukaan kyseessä on yksi Espoon halutuimmista asuinpaikoista, koska sijainti on erinomaisten palvelujen äärellä. Metroasema on pihan tuntumassa ja kauppakeskus Ainoa myös aivan vieressä.

”Kohde sijaitsee Tapiolan sydämessä ja rakentamissa on käytetty korkeatasoisia materiaaleja – paljon vaaleita sävyjä, valkoista betonia ja puuta, kuvailee Siikala, jonka tunnetuimpia töitä ovat muun muassa Uusi lastensairaala sekä Sanomatalo Helsingissä.

Tapiolan Feenix muodostuu kahdesta 12-kerroksisesta tornitalosta sekä viisikerroksisesta välisiivestä, jonka päälle tulee vehreä asukaspiha.

”Ympäröivien viheralueiden lisäksi asukkaat pääsevät nauttimaan korkealaatuisesta viher- ja pihasuunnittelusta”, Siikala toteaa.

Professori, kuvanveistäjä ja korutaiteilija Björn Weckström on suunnitellut jatoteuttanut talon pihalle sijoitettavan veistoksen, joka toimii puhuttelevana käyntikorttina talon asukkaille. Feenix-veistos esitellään ensimmäisen kerran keskiviikkona. Feenix antaa rakennukselle oman identiteetin – rakennuksen ja veistostaiteen yhdistäminen näkyy taideteoksessa, joka on persoonaltaan vahva ja voimakas.

Muuntelumahdollisuudet tarjoavat moderneja asumisratkaisuja

Ensimmäisenä tornitaloista rakennettavaan As Oy Espoon Tulilintuun tulee yhteensä noin 78 huoneistoa. Ulkorakenne, julkisivu parvekkeineen, piha-alueet sekä pihavalaistus on suunniteltu kestämään aikaa ja katseita. Rakennukseen tulee lisäksi liiketiloja sekä pysäköintihalli asukkaille.

Asunnoissa on huomioitu asumisen muuntelumahdollisuus ja yksilöllisyys. Talosta löytyy esimerkiksi 61 neliömetrin yksiö, jossa on avokeittiö, olohuone, suuri kylpyhuone, sauna, alkovi, lasitettu parveke sekä jopa kahdeksan neliön suuruinen vaatehuone. Osassa asunnoista on kolmeen eri ilmansuuntaan lasitettuja parvekkeita.

Aikaisemmin Feenix-hankkeen tontilla sijaitsi Vesiputoustalo, joka purettiin vuoden 2018 aikana.

MaxBuild Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä Jealha Oy:n kanssa. Asunto Oy Espoon Tulilinnun on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.