Fenniarail hankkii Vectron-sähkövetureita

Vuonna 2021 solmittuun toimitussopimukseen sisältyy yhden Vectronin toimittaminen lokakuuhun 2023 mennessä, optio neljästä lisäveturista sekä Siemensin tarjoama vetureiden kunnossapitopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen yksityisen rautatieyhtiön sähköveturihankinta Suomessa ja sen myötä Fenniarail tarjoaa asiakkailleen entistä ympäristöystävällisempiä kuljetuksia, jopa ilman suoria CO2-päästöjä.

Fenniarailin veturikapasiteetti on täysimääräisesti käytössä ja nyt julkistettu veturi-investointi varmistaa yhtiön kasvun jatkumisen. Uusien sähkövetureiden käyttöönoton myötä saavutettava lisäkapasiteetti mahdollistaa uuden reitti- ja vuorotarjonnan sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Yhdessä uudistuvan tavaravaunustomme kanssa pystymme jatkossa tarjoamaan markkinoiden parasta kuljetustehokkuutta.

Vectronit ovat saksalaisen Siemensin valmistamia moderneja neljäakselisia sähkövetureita, joita on tähän mennessä toimitettu eri rautatieyhtiöille jo yli tuhat kappaletta. Hankittavat veturit on räätälöity Suomen olosuhteisiin, ja ne soveltuvat yhtiön tavaraliikenteeseen erityisen hyvin - yhdellä veturilla pystytään vetämään yli 2 000 tonnia painavia tavarajunia nykyistä vetokalustoa suuremmalla keskinopeudella. Sähköistämättömillä raiteilla liikkumista varten Fenniarailin Vectroneihin tulee ns. last mile-varustelu, eli dieselyksikkö, joka mahdollistaa vaunuston siirrot esimerkiksi lastausraiteelle. Vetureihin tulee luonnollisesti myös radio-ohjaus, mikä mahdollistaa veturinkuljettajan suorittamat vaihtotyöt. Radio-ohjaus ja last mile-varustelun mahdollistama kaksikäyttöisyys näkyvät asiakkaalle tehokkaampina logistisina palveluina, kun erillistä vaihtotyöveturia ei tarvita.

Ympäristötekijät on huomioitu koko veturin elinkaarta ajatellen. Vectronin energiatehokkuus on huippuluokkaa ja veturi kykenee jarrutuksessa palauttamaan energiaa takaisin sähköverkkoon ja veturin ohjausjärjestelmä sekä optimoi energiankäyttöä että neuvoo kuljettajaa parhaan ajotavan valinnassa. Veturin rakenne on modulaarinen ja 98 % painosta on kierrätyskelpoisia materiaaleja.

"Sähköveturin hankinta on Fenniarailille merkittävä uusi avaus. Yhtiön tavoite on tarjota ilmastollisesti kestäviä logistiikkaratkaisuja raiteilla, ja sähköveturit pitävät meidät tällä strategisella polulla. Investoinnilla varmistamme myös yhtiön kasvun jatkumisen ja uudet veturihankinnat ovat jatkossakin pääasiassa sähkövetureita. Siemensin kunnossapitopalvelua varten investoimme myös kaluston huoltotilaan Kouvolan alueella." toteaa Fenniarailin hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.

Vectron-sähköveturi